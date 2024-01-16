Tuesday, 16 January 2024 11:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


81 ألف لتر منظفات للمسجد النبوي يوميا

1/16/2024 2:23:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تستخدم آليات ومعدات التنظيف أكثر من 81 ألف لتر من المنظفات والمواد الصديقة للبيئة يومياً؛ لتنفيذ برنامج تطهير وتعقيم المسجد النبوي وساحاته، ليؤدي المصلون العبادات في بيئة صحية آمنة.
وعمدت إدارة التطهير بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي إلى تكثيف جهودها لتنفيذ برامج أعمال النظافة والتعقيم على مدار الساعة، التي تشمل متابعة نظافة وتعقيم المصليات داخل المسجد النبوي بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة، إذ تبلغ كمية المعقمات المستخدمة لتعقيم الساحات 45.750 ألف لترٍ يوميًا، كما تبلغ كمية التعقيم داخل المسجد النبوي 36 ألف لترٍ يوميًا، وذلك من خلال 110 آليات في أرجاء المسجد النبوي والساحات المحيطة.

MENAFN16012024000089011017ID1107728767

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث