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150 ألف شجرة بمتنزه الطائف

1/16/2024 2:23:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروع زراعة 150 ألف شجرة محلية في متنزه الطائف الوطني بسيسد، حيث تم زراعة ((السدر، والطلح، والسيال، والضهياء، والسلم))، إضافة إلى النباتات الرعوية: ((الشث، والحناء))، وذلك ضمن أعمال البرنامج الوطني للتشجير لزراعة 10 مليارات شجرة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
ويتوزع المشروع في 8 مواقع متفرقة من مساحة المتنزه البالغة نحو 28 مليون متر مربع، حيث يعد من أكبر المتنزهات البرية في منطقة مكة المكرمة ومن أقدم المتنزهات على مستوى المملكة، وتبلغ أعمار الأشجار من سنتين إلى سنتين ونصف، تروى جميعها باستخدام المياه المعالجة.
ويقع المتنزه، الذي افتتح عام 1420هـ، شمال شرقي محافظة الطائف، وارتبط اسمه بسد سيسد الأثري، ويبعد عن وسط الطائف 15 كيلومترًا، ويعد من المعالم السياحية المميزة الغنية بالطبيعة الخلابة، حيث يبرز كمحمية طبيعية محاطة بالجبال تكسوها الأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء الشاسعة.

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