انخفاض المؤشرات الأمريكية مع تراجع أسهم البنوك

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انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء، عقب نتائج أعمال متباينة لبعض البنوك، وبضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.45% أو نحو 172 نقطة إلى 37420 نقطة.
وتراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.40% إلى 4765 نقطة، فيما هبط مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.40% إلى 14910 نقاط.
وانخفض سهم“جولدمان ساكس” بنسبة 0.45% إلى 375.96 دولار، بعدما محا جميع مكاسبه المسجلة في تعاملات ما قبل الافتتاح، فيما تراجع سهم“مورجان ستانلي” بنسبة 3.55% إلى 86.52 دولار.
وخلال تعاملات اليوم، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 4%، كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين و30 عامًا، وهو ما يشكل ضغطًا عادة على الأسهم.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة عن شهر ديسمبر، الأربعاء، لتقييم المخاوف بشأن الركود والإنفاق الاستهلاكي.
المصدر:
MENAFN16012024000202011048ID1107728764
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