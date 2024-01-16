انخفاض المؤشرات الأمريكية مع تراجع أسهم البنوك

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتأسعار الذهب تتراجع 1% عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار جورجيفا: الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ في 2023 الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع تسارع التضخم في ألمانيا

انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء، عقب نتائج أعمال متباينة لبعض البنوك، وبضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.45% أو نحو 172 نقطة إلى 37420 نقطة.

وتراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.40% إلى 4765 نقطة، فيما هبط مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.40% إلى 14910 نقاط.

وانخفض سهم“جولدمان ساكس” بنسبة 0.45% إلى 375.96 دولار، بعدما محا جميع مكاسبه المسجلة في تعاملات ما قبل الافتتاح، فيما تراجع سهم“مورجان ستانلي” بنسبة 3.55% إلى 86.52 دولار.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 4%، كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين و30 عامًا، وهو ما يشكل ضغطًا عادة على الأسهم.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة عن شهر ديسمبر، الأربعاء، لتقييم المخاوف بشأن الركود والإنفاق الاستهلاكي.

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