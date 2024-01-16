1.6 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، مع تصدر“العالمية القابضة” و”الخليج للملاحة” التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و294 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 445.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 24.2 ألف صفقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

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ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.664 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.966 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ“العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 215.6 مليون درهم وأغلق عند 410.9 درهم رابحاً 0.71%، تلاه“الفا ظبي” بنحو 83.1 مليون درهم وأقفل عند 18.12 درهم، ثم“ملتيبلاي” جاذباً 65.4 مليون درهم ليقفل عند 3.2 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر“مصرف عجمان” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 61.8 مليون درهم ووصل إلى مستوى 2.12 درهم، تلاه“إعمار العقارية” جاذباً نحو 42.8 مليون درهم ليغلق عند 7.65 درهم، ثم“الإمارات دبي الوطني” بسيولة 41 مليون درهم ليقفل عند 17.4 درهم.

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