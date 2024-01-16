Tuesday, 16 January 2024 11:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1.6 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية في ختام التعاملات

1/16/2024 2:23:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، مع تصدر“العالمية القابضة” و”الخليج للملاحة” التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و294 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 445.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 24.2 ألف صفقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

موضوعات متعلقة أسعار الذهب تتراجع 1% عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار جورجيفا: الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ في 2023 الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع تسارع التضخم في ألمانيا

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.664 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.966 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ“العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 215.6 مليون درهم وأغلق عند 410.9 درهم رابحاً 0.71%، تلاه“الفا ظبي” بنحو 83.1 مليون درهم وأقفل عند 18.12 درهم، ثم“ملتيبلاي” جاذباً 65.4 مليون درهم ليقفل عند 3.2 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر“مصرف عجمان” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 61.8 مليون درهم ووصل إلى مستوى 2.12 درهم، تلاه“إعمار العقارية” جاذباً نحو 42.8 مليون درهم ليغلق عند 7.65 درهم، ثم“الإمارات دبي الوطني” بسيولة 41 مليون درهم ليقفل عند 17.4 درهم.

المصدر:

MENAFN16012024000202011048ID1107728763

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث