موانئ السعودية تسجل نمواً 12.07% في مُناولة أعداد الحاويات خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت الموانئ التي تديرها الهيئة العامة للموانئ السعودية“موانئ”، ارتفاعا في أعداد الحاويات المناولة السنوية لعام 2023 بنسبة 12.07%، لتصل إلى 8.443.746 حاوية مقارنة بـ7.534.307 حاوية عام 2022، وسجلت إجمالي موانئ المملكة ارتفاعا في أعداد الحاويات المناولة السنوية لعام 2023 بنسبة 9.01% لتصل إلى 11.380.302 حاوية مقارنة بـ 10.439.620 حاوية من عام 2022.
وارتفعت الحاويات الصادرة في الموانئ التابعة للهيئة بنسبة 15.56% لتصل إلى 2.586.722 حاوية مقارنة بـ 2.238.390 حاوية في العام 2022، وشهدت الحاويات الواردة ارتفاعا بنسبة 12.68%، لتصل إلى 2.619.534 حاوية مقارنة بـ 2,324,684 حاوية في العام 2022، كما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعا بنسبة 8.96%، لتصل إلى 3.237.490 حاوية للعام 2023، مقارنة بـ 2.971.233 حاوية في العام 2022، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
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وسجلت الحاويات الصادرة ارتفاعا في إجمالي موانئ المملكة بنسبة 13.88% لتصل إلى 2.744.332 حاوية مقارنة بـ 2.409.767 حاوية في العام 2022، وشهدت الحاويات الواردة زيادة بنسبة 10.51% لتصل إلى 2.737.910 حاوية، مقارنة بـ 2.477.555 حاوية في العام 2022، بينما سجلت حاويات المسافنة ارتفاعا بنسبة 6.23%، لتصل إلى 5.896.060 حاوية للعام 2023، مقارنة بـ 5.552.298 حاوية في العام 2022.
وارتفعت أعداد السيارات الواردة عبر الموانئ التابعة للهيئة بنسبة 40.54%، حيث بلغت 2.483.331 سيارة خلال 2023 مقارنة بـ 1.767.016 في عام 2022، فيما ازداد عدد الركاب القادمين والمغادرين بنسبة 41.30% ليصل إلى 1.008.856 راكبا مقارنة بـ 713.960 راكبا في عام 2022، كما سجلت حركة السفن زيادة بنسبة 7.16% لتصل إلى 12,130 سفينة لعام 2023 مقارنة بـ 11.320 سفينة في عام 2022.
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