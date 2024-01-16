تداول 539 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال ديسمبر بنمو 8%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت حركة الملاحة فى هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول نحو 539 ألف طن بضائع خلال شهر ديسمبر الماضى بنسبة نمو 8%.
ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة، سجلت الصادرات زيادة ملحوظة بكمية تداول 401 ألف طن بنسبة نمو 24% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى 2022 كما حققت زيادة بنسبة 192% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 138 الف طن.
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ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بتقديم جميع التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير جميع الخدمات للسفن المتراكمة على الأرصفة.
أشار عبدالرحيم إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة تطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وبجانب اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي مع تقديم جميع التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.
وشهد ميناء سفاجا تداول 379 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 9% بكمية وارد 119 ألف طن وصادر 260 ألف طن، بينما سجل ميناء السويس تداول 61 ألف طن بنسبة زيادة 624% بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 56 ألف طن بضائع.
وسجل ميناء نويبع تداول 56 ألف طن بضائع بكمية وارد 14 ألف طن وصادر 42 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 43 ألف طن فوسفات.
وتعمل وزارة النقل على تطوير وتأهيل وانشاء الموانئ البحرية، لتشجيع التجارة المصرية، وزيادة عمليات التصدير للخارج، بتسهيل إجراءات شحن وتداول البضائع بالموانئ المصرية.
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