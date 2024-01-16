تداول 539 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال ديسمبر بنمو 8%

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت حركة الملاحة فى هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول نحو 539 ألف طن بضائع خلال شهر ديسمبر الماضى بنسبة نمو 8%.

ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة، سجلت الصادرات زيادة ملحوظة بكمية تداول 401 ألف طن بنسبة نمو 24% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى 2022 كما حققت زيادة بنسبة 192% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 138 الف طن.

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ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بتقديم جميع التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير جميع الخدمات للسفن المتراكمة على الأرصفة.

أشار عبدالرحيم إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة تطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وبجانب اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي مع تقديم جميع التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.

وشهد ميناء سفاجا تداول 379 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 9% بكمية وارد 119 ألف طن وصادر 260 ألف طن، بينما سجل ميناء السويس تداول 61 ألف طن بنسبة زيادة 624% بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 56 ألف طن بضائع.

وسجل ميناء نويبع تداول 56 ألف طن بضائع بكمية وارد 14 ألف طن وصادر 42 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 43 ألف طن فوسفات.

وتعمل وزارة النقل على تطوير وتأهيل وانشاء الموانئ البحرية، لتشجيع التجارة المصرية، وزيادة عمليات التصدير للخارج، بتسهيل إجراءات شحن وتداول البضائع بالموانئ المصرية.



