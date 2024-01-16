اكسبولينك تطلق أكاديمية لـ((التصدير)) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت جمعية المصدرين المصريين“اكسبولينك” أول أكاديمية متخصصة للتصدير بمصر والشرق الأوسط، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وقالت الجمعية، إنه تم التصديق على قرار إشهار الأكاديمية رسمياً من وزارة التضامن الاجتماعى فى شهر ديسمبر الماضى كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح تعمل وفقاً لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لتنظيم ممارسة العمل الأهلى .

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ووقعت جمعية المصدرين المصريين“اكسبولينك” اتفاقية شراكة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ مشروع“كاديمية التصدير” فى إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية“الأفتياس”.

ووفقا للبيان، تم تأسيس الأكاديمية بدعم مادى أولى من برنامج الأفتياس التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة برعاية الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وبحسب البيان، تستهدف الأكاديمية بناء القدرة التصديرية للمئات من رواد الأعمال، الخرجين الجدد، والشركات المبتكرة، والمصنعين المحليين والشركات القائمة التى ترغب فى التصدير باحترافية الى الأسواق العالمية من خلال برنامج حاضنة التصدير.

كما تستهدف الأكاديمية زيادة عدد المصدرين الجدد، ودرجة الوعى التسويقى لدى المصدرين ليتمكنوا من اختيار الإستراتيجيات المناسبة والفعالة لوضع منتجاتهم على خريطة الأسواق الاقليمية والعالمية المستهدفة.

وقال المهندس أحمد طه المدير التنفيذى للجمعية، فى تصريحات لـ” البورصة“، إن مجلس أمناء الأكاديمية يضم 15 عضوا برئاسة محمد قاسم، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، وأحمد جلال رئيس بنك تنمية الصادرات، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق ومركز بصيرة.

وتصل التكلفة الاستثمارية لإنشاء الأكاديمية إلى مليون دولار 50% ممول من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والباقى من جمعية المصدرين المصريين ومعهد تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة.

وتأسست جمعية المصدرين المصريين“إكسبولينك” عام 1997 كمنظمة أهلية غير حكومية تستهدف تمكين المصدرين المصريين من خلال التواجد بفاعلية فى الأسواق العالمية.