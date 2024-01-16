اكسبولينك تطلق أكاديمية لـ((التصدير)) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت جمعية المصدرين المصريين“اكسبولينك” أول أكاديمية متخصصة للتصدير بمصر والشرق الأوسط، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وقالت الجمعية، إنه تم التصديق على قرار إشهار الأكاديمية رسمياً من وزارة التضامن الاجتماعى فى شهر ديسمبر الماضى كمؤسسة أهلية غير هادفة للربح تعمل وفقاً لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لتنظيم ممارسة العمل الأهلى .
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ووقعت جمعية المصدرين المصريين“اكسبولينك” اتفاقية شراكة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ مشروع“كاديمية التصدير” فى إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية“الأفتياس”.
ووفقا للبيان، تم تأسيس الأكاديمية بدعم مادى أولى من برنامج الأفتياس التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة برعاية الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبحسب البيان، تستهدف الأكاديمية بناء القدرة التصديرية للمئات من رواد الأعمال، الخرجين الجدد، والشركات المبتكرة، والمصنعين المحليين والشركات القائمة التى ترغب فى التصدير باحترافية الى الأسواق العالمية من خلال برنامج حاضنة التصدير.
كما تستهدف الأكاديمية زيادة عدد المصدرين الجدد، ودرجة الوعى التسويقى لدى المصدرين ليتمكنوا من اختيار الإستراتيجيات المناسبة والفعالة لوضع منتجاتهم على خريطة الأسواق الاقليمية والعالمية المستهدفة.
وقال المهندس أحمد طه المدير التنفيذى للجمعية، فى تصريحات لـ” البورصة“، إن مجلس أمناء الأكاديمية يضم 15 عضوا برئاسة محمد قاسم، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، وأحمد جلال رئيس بنك تنمية الصادرات، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق ومركز بصيرة.
وتصل التكلفة الاستثمارية لإنشاء الأكاديمية إلى مليون دولار 50% ممول من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والباقى من جمعية المصدرين المصريين ومعهد تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وتأسست جمعية المصدرين المصريين“إكسبولينك” عام 1997 كمنظمة أهلية غير حكومية تستهدف تمكين المصدرين المصريين من خلال التواجد بفاعلية فى الأسواق العالمية.
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