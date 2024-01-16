التموين تشترى 362.55 ألف طن سكر منذ بداية العام المالى الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اشترت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى هيئة السلع التموينية 362.55 ألف طن سكر خام ومحلى منذ بداية العام الحالى.
قال مصدر بالوزارة لـ”البورصة”، إن الكميات التى اشترتها الهيئة منذ بداية العام الحالى تشمل 125 ألف طن سكر خام و137.550 ألف طن سكر أبيض لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات بنجر السكر.
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أضاف المصدر، أن الوزارة تعاقدات أمس الأول الإثنين على شراء 100 ألف طن سكر خام من شركتى“الفيان” و”مس درايفس” 50 ألف طن من كل شركة بسعر 390.30 دولار للطن بإجمالى 54.390 مليون دولار للكمية.
وكانت وزارة التموين قد أعلنت أول أمس عن تعاقد هيئة السلع التموينية عن 100 ألف طن سكر خام بجانب الكميات التى تم التعاقد عليها سابقا وتشمل 50 ألف طن تعاقد شركة السكر والصناعات التكاملية و50 ألف طن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية و50 ألف طن تعاقد شركة الدقهلية للسكر.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يكفى حتى شهر يوليو القادم.
وبدأ إنتاج سكر القصب اعتبارًا من بداية شهر يناير الجارى، بينما سيبدأ إنتاج سكر البنجر اعتبارًا من شهر مارس القادم.
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