التموين تشترى 362.55 ألف طن سكر منذ بداية العام المالى الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) اشترت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى هيئة السلع التموينية 362.55 ألف طن سكر خام ومحلى منذ بداية العام الحالى.

قال مصدر بالوزارة لـ”البورصة”، إن الكميات التى اشترتها الهيئة منذ بداية العام الحالى تشمل 125 ألف طن سكر خام و137.550 ألف طن سكر أبيض لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات بنجر السكر.

موضوعاتبيع 1.5 مليون طن فى“البورصة السلعية – مصر” منذ نوفمبر 2022 محافظ قنا يقرر حظر نقل محصول قصب السكر خارج المحافظة 90 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل مستوى تاريخيًا

أضاف المصدر، أن الوزارة تعاقدات أمس الأول الإثنين على شراء 100 ألف طن سكر خام من شركتى“الفيان” و”مس درايفس” 50 ألف طن من كل شركة بسعر 390.30 دولار للطن بإجمالى 54.390 مليون دولار للكمية.

وكانت وزارة التموين قد أعلنت أول أمس عن تعاقد هيئة السلع التموينية عن 100 ألف طن سكر خام بجانب الكميات التى تم التعاقد عليها سابقا وتشمل 50 ألف طن تعاقد شركة السكر والصناعات التكاملية و50 ألف طن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية و50 ألف طن تعاقد شركة الدقهلية للسكر.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يكفى حتى شهر يوليو القادم.

وبدأ إنتاج سكر القصب اعتبارًا من بداية شهر يناير الجارى، بينما سيبدأ إنتاج سكر البنجر اعتبارًا من شهر مارس القادم.