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90 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل مستوى تاريخيًا

1/16/2024 2:23:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بنحو 90 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى تاريخيًا جديدًا عند 3450 جنيهًا للجرام.

وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 90 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، فى حين تراجعت الأوقية بنحو 28 دولارًا، لتسجل 2037 دولارًا.

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وأضاف إمبابى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3940 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2960 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2297 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 27840 جنيهًا.

وأشار إلى أن نقص الخام بالأسواق أدى لارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، متوقعًا تباطؤ حركة المبيعات على الرغم من ارتفاع الطلب نتيجة رغبة المستهلكين فى التحوط من تراجع العملة، وذلك بسبب صعوبة تعويض التجار للكميات المباعة من الذهب الخام مع وقف تدفق الخام من تجار الكسر.

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