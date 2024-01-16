90 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل مستوى تاريخيًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 90 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى تاريخيًا جديدًا عند 3450 جنيهًا للجرام.
وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 90 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، فى حين تراجعت الأوقية بنحو 28 دولارًا، لتسجل 2037 دولارًا.
موضوعات متعلقة
محافظ قنا يقرر حظر نقل محصول قصب السكر خارج المحافظة التموين تشترى 362.55 ألف طن سكر منذ بداية العام المالى الحالى انخفاض المؤشرات الأمريكية مع تراجع أسهم البنوك
وأضاف إمبابى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3940 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2960 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2297 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 27840 جنيهًا.
وأشار إلى أن نقص الخام بالأسواق أدى لارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، متوقعًا تباطؤ حركة المبيعات على الرغم من ارتفاع الطلب نتيجة رغبة المستهلكين فى التحوط من تراجع العملة، وذلك بسبب صعوبة تعويض التجار للكميات المباعة من الذهب الخام مع وقف تدفق الخام من تجار الكسر.
MENAFN16012024000202011048ID1107728758
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.