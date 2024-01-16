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محافظ قنا يقرر حظر نقل محصول قصب السكر خارج المحافظة

1/16/2024 2:23:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر محافظ قنا أشرف الداودي القرار رقم 23 لسنة 2024 بالحظر النهائي لنقل أي كميات من محصول قصب السكر من محافظة قنا إلى أي محافظة أخرى وذلك عن الفترة منذ بداية موسم العصير لدى مصانع السكر بالمحافظة حتى نهاية موسم العصير في 30 مايو القادم.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لمحافظة قنا عمر عبد الباقي – في تصريح – إن القرار نص على إلزام الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ضرورة التنسيق مع إدارة وأقسام المرور المختصة لتنفيذ هذا القرار، مع التحفظ على الحمولة المخالفة وتسليمها إلى أقرب مصنع للسكر مجاور بالمحافظة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.

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