دبي: 1.5 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والاملاك في دبي، هذا اليوم، أكثر من 1.8 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 525 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 304.55 مليون درهم و480 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.23 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46.06 مليون درهم في منطقة المزهر الأولى تليها مبايعة بقيمة 35.9 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 19.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 41.09 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 21.65 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 52.57 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 128.45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 43.3 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 22.7 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 181.59 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 84.43 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 52.44 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 226.51 مليون درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 30.11 مليون درهم و109 رهونات فلل وشقق بقيمة 196.4 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الأولى بقيمة 19.04 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 15.6 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 89.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الاولى بقيمة 10 مليون درهم.

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