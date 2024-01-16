تقرير: هيمنة للطاقة المتجددة على توليد الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول 2025

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“البترول” تستهدف 23 مليار جنيه استثمارات أجنبية بالقطاع العام المالى المقبل 23 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لشركات القطاع العام البترولي بـ2024-2025 “ريستاد إينيرجى”: 63.5 مليار دولار استثمارات بترولية متوقعة فى مصر حتى 2030

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تقود طاقة الرياح والطاقة الشمسية النمو في توليد الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2025، حيث ينمو توليد طاقة الرياح بنسبة 11% من 430 مليار كيلوواط/ساعة عام 2023 إلى 476 مليار كيلوواط/ساعة عام 2025.

وبحسب تقرير نُشر الثلاثاء على الموقع الرسمي، أضافت الإدارة:“نتيجة لمشاريع الطاقة الشمسية الجديدة التي ستبدأ هذا العام، نتوقع أن ينمو توليد الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة بنسبة 75% من 163 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2023 إلى 286 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2025”.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إنه على النقيض من التوليد المتزايد من مصادر الطاقة المتجددة، فإنها تتوقع أن ينخفض توليد الكهرباء الناتج من الفحم بنسبة 18% من 665 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2023 إلى 548 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2025.

وأظهر التقرير توقعات أن يظل الغاز الطبيعي أكبر مصدر لتوليد الكهرباء، حيث سيتم توليد حوالي 1700 مليار كيلوواط/ساعة سنويًا في عامي 2024 و2025، على غرار العام الماضي، فيما يرتفع توليد الطاقة النووية من 776 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2023 إلى 797 مليار في عام 2025.

وفي عام 2023، شكلت المصادر المتجددة ــ طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية ــ 22% من توليد الطاقة، أو 874 مليار كيلوواط/ساعة، بعد أن تجاوز توليد الطاقة المتجددة السنوي توليد الطاقة النووية لأول مرة في عام 2021.

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