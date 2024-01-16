تقرير: هيمنة للطاقة المتجددة على توليد الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول 2025

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تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تقود طاقة الرياح والطاقة الشمسية النمو في توليد الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2025، حيث ينمو توليد طاقة الرياح بنسبة 11% من 430 مليار كيلوواط/ساعة عام 2023 إلى 476 مليار كيلوواط/ساعة عام 2025.
وبحسب تقرير نُشر الثلاثاء على الموقع الرسمي، أضافت الإدارة:“نتيجة لمشاريع الطاقة الشمسية الجديدة التي ستبدأ هذا العام، نتوقع أن ينمو توليد الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة بنسبة 75% من 163 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2023 إلى 286 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2025”.
وقالت إدارة معلومات الطاقة، إنه على النقيض من التوليد المتزايد من مصادر الطاقة المتجددة، فإنها تتوقع أن ينخفض توليد الكهرباء الناتج من الفحم بنسبة 18% من 665 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2023 إلى 548 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2025.
وأظهر التقرير توقعات أن يظل الغاز الطبيعي أكبر مصدر لتوليد الكهرباء، حيث سيتم توليد حوالي 1700 مليار كيلوواط/ساعة سنويًا في عامي 2024 و2025، على غرار العام الماضي، فيما يرتفع توليد الطاقة النووية من 776 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2023 إلى 797 مليار في عام 2025.
وفي عام 2023، شكلت المصادر المتجددة ــ طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية ــ 22% من توليد الطاقة، أو 874 مليار كيلوواط/ساعة، بعد أن تجاوز توليد الطاقة المتجددة السنوي توليد الطاقة النووية لأول مرة في عام 2021.
المصدر:
MENAFN16012024000202011048ID1107728755
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