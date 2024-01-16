لماذا تسارع صناديق الاستثمار العالمية نحو الكاش والعقارات وتبيع السندات وأسهم البنوك؟

MENAFN - Al-Borsa News) تسارع أكبر صناديق الاستثمار في العالم لتعظيم حيازاتها من الأصول التي تعمل كمخزن للقيمة – بما في ذلك السلع الأساسية والكاش والعقارات – في محاولة لتحصين نفسها ضد الانخفاض المتوقع في عائدات السندات.

ووفقًا لبيانات“بنك أوف أمريكا”، خفضت صناديق – يبلغ مجموع أصولها 256 مليار دولار – مراكزها في السندات والبنوك وشركات التأمين خلال يناير.

موضوعاتأسعار الذهب تتراجع 1% عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار جورجيفا: الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ في 2023 الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع تسارع التضخم في ألمانيا

وأشار مسح“بنك أوف أمريكا” لمديري الصناديق العالمية، إلى أن هذه الصناديق تتوقع انخفاض عائدات السندات بشكل حاد هذا العام على خلفية تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتوقع 91% من مديري الصناديق انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، ارتفاعًا من 87% في ديسمبر 2023، وهذا أعلى مستوى منذ بدء المسح في عام 2001.

وخفضت هذه الصناديق حيازاتها في البنوك وشركات التأمين التي تمتلك حصصًا كبيرة من السندات، وكذلك خرجت من أسواق السندات بنفسها، كما خفضت أيضًا استثماراتها في المملكة المتحدة واليابان.

في الوقت نفسه، استثمرت الصناديق هذه الأموال في أصول من المرجح أن ترتفع قيمتها بسبب انخفاض أسعار الفائدة ، بما في ذلك سوق العقارات، الذي شهد ارتفاع الاستثمارات إلى أعلى مستوياتها في 12 شهرًا.

ويرجع ذلك لحقيقة أن أسعار الفائدة المنخفضة تعمل على تعزيز أسواق العقارات من خلال زيادة القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري.كما ارتفعت استثمارات الصناديق في النقد والسلع مع سعي المديرين للاستفادة من الارتفاع المتوقع في قيمتها، بسبب انخفاض تكاليف الاحتفاظ بتلك الأصول مقارنة بالسندات إذا تراجعت العائدات.

وتوقعت معظم الصناديق (52%) أن يكون لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التأثير الأكبر على أسعار الأسهم في عام 2024، وقال أكثر من الثلثين (68%) إن الفيدرالي سيكون المحرك الأكثر أهمية لعائدات السندات في جميع أنحاء العالم على مدار العام.

المصدر: