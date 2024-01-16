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الاتحاد الأوروبي: يجب أن تعزز دول المنطقة دورها في صناعة الذكاء الاصطناعي

1/16/2024 2:23:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة أسعار الذهب تتراجع 1% عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار جورجيفا: الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ في 2023 الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع تسارع التضخم في ألمانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية“أورسولا فون دير لاين” إنه ينبغي على القارة العجوز أن تعزز دورها في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تستعد فيه الكتلة لتشريع من أجل الحد من إساءة استخدام هذه التقنية الناشئة.

وأضافت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الثلاثاء، أن القدرة التنافسية المستقبلية للمنطقة تتوقف على اعتماد الذكاء الاصطناعي في الأعمال اليومية، ويجب على أوروبا تعزيز دورها واكتشاف الطريق أمام“الاستخدام المسؤول” للذكاء الاصطناعي.

وتابعت رئيسة المفوضية التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أنها“متفائلة بهذه التكنولوجيا”، حيث يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة جدًا“إذا تم استخدامه بطريقة مسؤولة”، مع قدرته المتوقعة على تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، والذي ينظر إليه على نطاق واسع كنموذج محتمل لتنظيم هذه التقنية في مناطق أخرى من العالم.

المصدر:

MENAFN16012024000202011048ID1107728753

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