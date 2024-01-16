الاتحاد الأوروبي: يجب أن تعزز دول المنطقة دورها في صناعة الذكاء الاصطناعي

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية“أورسولا فون دير لاين” إنه ينبغي على القارة العجوز أن تعزز دورها في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تستعد فيه الكتلة لتشريع من أجل الحد من إساءة استخدام هذه التقنية الناشئة.
وأضافت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الثلاثاء، أن القدرة التنافسية المستقبلية للمنطقة تتوقف على اعتماد الذكاء الاصطناعي في الأعمال اليومية، ويجب على أوروبا تعزيز دورها واكتشاف الطريق أمام“الاستخدام المسؤول” للذكاء الاصطناعي.
وتابعت رئيسة المفوضية التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أنها“متفائلة بهذه التكنولوجيا”، حيث يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة جدًا“إذا تم استخدامه بطريقة مسؤولة”، مع قدرته المتوقعة على تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، والذي ينظر إليه على نطاق واسع كنموذج محتمل لتنظيم هذه التقنية في مناطق أخرى من العالم.
المصدر:
MENAFN16012024000202011048ID1107728753
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