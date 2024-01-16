البورصة تواصل أداءها القوي بالتزمن مع ارتفاع سعر الدولار الموازي

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت البورصة المصرية أداءها القوى فى جلسة الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع أسعار صرف الدولار فى السوق غير الرسمى لمستويات تاريخية.

وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى بنهاية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع الثلاثاء، لتحقق البورصة قمة تاريخية جديدة، وتقترب من مستويات 27 ألف نقطة.

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وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 2.62% ليصل إلى مستوى 26938.14 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.27% ليسجل 6299.89 نقطة.

كما حقق مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً صعوداً بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 8955.6 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30Capped بنسبة 2.84%، ليستقر عند مستوى 32800.4 نقطة.

وأشار محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إلى أن هذا الصعود كان متوقعاً مع بداية العام، مرجحاً استمراره خلال الربع الأول من العام الجارى، ليستهدف EGX30 قمماً أخرى عند مستويات 27500 نقطة.

وأرجع الصعود الذى شهدته المؤشرات إلى توقع حدوث تحريك سعر قريب للجنيه نتيجة وجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمى للدولار والأسعار فى الأسواق الموازية.

ونصح المستثمرين على المدى الطويل بالاحتفاظ بالأسهم، إذ يتوقع أن يستمر السوق فى الاتجاه الصاعد، والاتجاه نحو الأسهم التى لم تصعد بعد وتمتلك فرص مقومات للصعود، بينما شدد على أهمية التمعن فى اختيار الأسهم بناءً على أبحاث وتقارير عن الشركات ذات الموقف المالى القوى، والتى تعطى توزيعات مجانية على الأسهم.

وأضاف أنه توجد فرص عديدة فى قطاعات الشركات المدرجة، وخاصة فى قطاعات مثل القطاع المالى، والقطاعات الاستهلاكية والأغذية، والأسمدة والبتروكيماويات، وغيرها من القطاعات التى لديها العديد من الفرص للنمو.

وشهد السوق قيم تداولات 6.4 مليار جنيه، من خلال تداول 1.9 مليار سهم، بتنفيذ 197.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 108 أسهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعاً سهم ((سيراميكا ريماس)) بنسبة 20%.

وتراجعت أسعار 53 سهماً، وكان أكثر الأوراق هبوطاً ((الحديد والصلب)) بنحو 8.52%، فيما لم تتغير أسعار 43 سهماً، وارتفع رأس المال السوقى ليسجل 1.88 تريليون جنيه.

وتوقع أحمد سيد، العضو المنتدب بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة 29 ألف نقطة وصولاً لمستوى 33 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، فى ظل التوقعات بتحرير سعر الصرف.

وأوضح ((سيد))، أن المستثمرين الأجانب وصندوق النقد يطالبون بتحرير سعر الصرف لاستلام شريحة القرض المتأخر، مشيراً إلى أنه من الطبيعى أن تشهد البورصة ارتفاعات قياسية فى ظل ارتفاع معدلات التضخم المرتفعة التى يعانى منها السوق.

ونصح سيد المستثمرين، بشراء الأسهم ذات الملاءة القوية والتى تتداول تحت قيمتها العادلة، وبالنسبة للمتعاملين بالهامش يمكنهم التعامل بينما تتجه البورصة للصعود لكن عليهم الحذر من أى انخفاضات. واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 362.3 مليون جنيه، و32.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 88.41% و6.12% على الترتيب، فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 395.2 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.48%.

ورجحت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن يتخطى EGX30 مستوى مقاومة 30 ألف نقطة خلال الربع الجارى، لتحقيق القيم المقومة بالدولار والتى لم يحققها منذ 2018.

وذكرت أن المستثمر المحلى أصبح أكثر شغفاً بضخ سيولته فى البورصة للحفاظ على قيمتها من التآكل بسبب ارتفاع التضخم، مبتعداً عن المضاربة للاستثمار طويل الأجل.

ونفذ الأفراد 75.32% من التعاملات متجهين جميعهم نحو البيع، وسجل المصريون صافى تعاملات 47.8 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى تعاملات 55.6 مليون جنيه، و19.7 مليون جنيه على التوالى.

واستحوذت المؤسسات على 24.67% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية نحو البيع بصافى تعاملات 314.4 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 22.8 مليون جنيه، و414.9 مليون جنيه على التوالى.

وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن سوق المال عادة ما يسبق المؤشرات الاقتصادية، ولذلك فإن الصعود القوى الذى شهدته البورصة خلال جلسة أمس قد يكون له دلالات مختلفة، فمن المحتمل أن يكون بسبب ترقب حدوث تعويم قريباً، خاصة أن مصر حالياً تجرى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على جزء ثانٍٍ من القرض، والذى سيتطلب تحريراً لسعر الصرف أو على الأقل مرونة فى السعر.

وأضافت أنه قد يكون دلالة على حدوث بيع لبعض الأصول ضمن برنامج ((الطروحات الحكومية))، كما شهدنا من قبل فى الشركات التى تم بيعها سابقاً، والتى لم يتم الإعلان عنها إلا بعد الانتهاء من عملية البيع، كما أنه قد يكون بسبب قيام البورصة المصرية بمجموعة من الإصلاحات وإضافة أدوات جديدة وآليات لتشجيع عمليات الاستثمار للأفراد والمؤسسات.