أحمد الشيخ: البورصة السلعية توفر جزءًا من احتياجات مصر الدولارية

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية للأوراق المالية، إن البورصة السلعية وفرت للمستوردين احتياجاتهم من السلع، ما ساهم فى توفير الدولار عبر تخفيض الفاتورة الاستيرادية لمصر.

وأضاف الشيخ، خلال مؤتمر البورصة السلعية – مصر، أنه يتم التحقق من كفاءة وجودة السلع التى يتم تداولها، لأن الأمر فى تلك النوعية من البورصات يتعلق بتداول سلع حقيقة بمواصفات معينة على خلاف بورصات تداول الأوراق المالية.

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وأوضح أن وسطاء“البورصة السلعية – مصر” يتم اختيارهم بعد استيفاء الشروط، ليكون عضوا فاعلا فى البورصة السلعية.

ويتوزع هيكل ملكية البورصة السلعية – مصر بواقع 34.07% لصالح بورصة مصر للأوراق المالية، و10.99% لصالح هيئة السلع التموينية، و9.89% للبنك الزراعى المصرى، و6.59% لبنك مصر ونفس النسبة للبنك الأهلى، و31.7% لصالح عدد من الشركات والمؤسسات المالية العاملة فى السوق المصرية.