أحمد الشيخ: البورصة السلعية توفر جزءًا من احتياجات مصر الدولارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية للأوراق المالية، إن البورصة السلعية وفرت للمستوردين احتياجاتهم من السلع، ما ساهم فى توفير الدولار عبر تخفيض الفاتورة الاستيرادية لمصر.
وأضاف الشيخ، خلال مؤتمر البورصة السلعية – مصر، أنه يتم التحقق من كفاءة وجودة السلع التى يتم تداولها، لأن الأمر فى تلك النوعية من البورصات يتعلق بتداول سلع حقيقة بمواصفات معينة على خلاف بورصات تداول الأوراق المالية.
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وأوضح أن وسطاء“البورصة السلعية – مصر” يتم اختيارهم بعد استيفاء الشروط، ليكون عضوا فاعلا فى البورصة السلعية.
ويتوزع هيكل ملكية البورصة السلعية – مصر بواقع 34.07% لصالح بورصة مصر للأوراق المالية، و10.99% لصالح هيئة السلع التموينية، و9.89% للبنك الزراعى المصرى، و6.59% لبنك مصر ونفس النسبة للبنك الأهلى، و31.7% لصالح عدد من الشركات والمؤسسات المالية العاملة فى السوق المصرية.
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