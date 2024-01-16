بيع 1.5 مليون طن فى البورصة السلعية - مصر منذ نوفمبر 2022

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس البورصة السلعية، إنه تم تداول 1.5 مليون طن من السلع منذ بدء التداول بالبورصة السلعية فى 27 نوفمبر 2022.

وأضاف عشماوى، خلال مؤتمر صحفى، أن التداولات تمت على 9 سلع فى 210 جلسات وتنفيذ ما يقرب من 19 ألف عملية بإجمالى 19 مليار جنيه.

موضوعاتأحمد الشيخ: البورصة السلعية توفر جزءًا من احتياجات مصر الدولارية البورصة تواصل أداءها القوي بالتزمن مع ارتفاع سعر الدولار الموازي لماذا تسارع صناديق الاستثمار العالمية نحو الكاش والعقارات وتبيع السندات وأسهم البنوك؟

وأوضح أنه تم تغيير اسم البورصة المصرية للسلع إلى“البورصة السلعية – مصر” وذلك لتجنب الخلط بينها وبين البورصة المصرية لتداول الأوراق المالية.

وأكد عشماوى أن الغرض من إنشاء البورصة السلعية هو خلق سوق منظم لتداول السلع وتحويل الأسواق غير المنظمة الى أسواق منظمة، بالإضافة إلى ضبط الأسعار.

وقال إن البورصات السلعية توفر علاقة مباشرة بين البائع والمشترى، وبالتالى تقلل الوسطاء فى سلسلة التداول، كما أنها توفر تقارير وإحصاءات دورية عن السلع، وتعتبر آلية للتحوط ضد تقلبات الأسعار من خلال ايجاد سعر استرشادى للسلعة.

وأضاف أن إجمالى عدد الشركات المسجلة فى منصة البورصة السلعية بلغ 1450 شركة، وبلغ عدد المتداولين نحو 500 شركة.

وأوضح عشماوى أنه يتم تداول 9 سلع بالبورصة السلعية تتضمن القمح والذى يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم وقيمة وكمية التداول.

وأشار إلى أنه يتم تداول القمح فى جلستين أسبوعيا“الأحد والأربعاء”، ويوجد نحو 156 مطحن عام وخاص، وتم تسجيل 139 مطحن تقوم بالتداول وبلغت قيمة التداول نحو 12.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.2 مليون طن قمح.

وفيما يتعلق بسلعة الذرة الصفراء قال عشماوى إن عدد الشركات المتداولة على المنصة بلغ 62 شركة بقيمة تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه من خلال تداول 129 ألف طن بعدد عمليات بلغ 555 عملية.

وفيما يتعلق بسلعة السكر قال عشماوى، إنه تم تسجيل 209 شركات وتم تداول 183 ألف طن عبر 891 عملية بقيمة 4.5 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم تداول الذهب والفضة فى جلسة واحدة حيث تم تداول 142 كيلو جرام من الذهب بقيمة 341 مليون جنيه، فيما تم تداول نحو 100.9 كليو جرام فضة بقيمة 207 ملايين جنيه.