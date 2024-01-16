بيع 1.5 مليون طن فى البورصة السلعية - مصر منذ نوفمبر 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس البورصة السلعية، إنه تم تداول 1.5 مليون طن من السلع منذ بدء التداول بالبورصة السلعية فى 27 نوفمبر 2022.
وأضاف عشماوى، خلال مؤتمر صحفى، أن التداولات تمت على 9 سلع فى 210 جلسات وتنفيذ ما يقرب من 19 ألف عملية بإجمالى 19 مليار جنيه.
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وأوضح أنه تم تغيير اسم البورصة المصرية للسلع إلى“البورصة السلعية – مصر” وذلك لتجنب الخلط بينها وبين البورصة المصرية لتداول الأوراق المالية.
وأكد عشماوى أن الغرض من إنشاء البورصة السلعية هو خلق سوق منظم لتداول السلع وتحويل الأسواق غير المنظمة الى أسواق منظمة، بالإضافة إلى ضبط الأسعار.
وقال إن البورصات السلعية توفر علاقة مباشرة بين البائع والمشترى، وبالتالى تقلل الوسطاء فى سلسلة التداول، كما أنها توفر تقارير وإحصاءات دورية عن السلع، وتعتبر آلية للتحوط ضد تقلبات الأسعار من خلال ايجاد سعر استرشادى للسلعة.
وأضاف أن إجمالى عدد الشركات المسجلة فى منصة البورصة السلعية بلغ 1450 شركة، وبلغ عدد المتداولين نحو 500 شركة.
وأوضح عشماوى أنه يتم تداول 9 سلع بالبورصة السلعية تتضمن القمح والذى يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم وقيمة وكمية التداول.
وأشار إلى أنه يتم تداول القمح فى جلستين أسبوعيا“الأحد والأربعاء”، ويوجد نحو 156 مطحن عام وخاص، وتم تسجيل 139 مطحن تقوم بالتداول وبلغت قيمة التداول نحو 12.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.2 مليون طن قمح.
وفيما يتعلق بسلعة الذرة الصفراء قال عشماوى إن عدد الشركات المتداولة على المنصة بلغ 62 شركة بقيمة تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه من خلال تداول 129 ألف طن بعدد عمليات بلغ 555 عملية.
وفيما يتعلق بسلعة السكر قال عشماوى، إنه تم تسجيل 209 شركات وتم تداول 183 ألف طن عبر 891 عملية بقيمة 4.5 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم تداول الذهب والفضة فى جلسة واحدة حيث تم تداول 142 كيلو جرام من الذهب بقيمة 341 مليون جنيه، فيما تم تداول نحو 100.9 كليو جرام فضة بقيمة 207 ملايين جنيه.
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