البنك الزراعي يمول مشروعات الإنتاج الحيواني بـ10.1 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفاع قروض البنك الزراعي إلى 78.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضى
وجه البنك الزراعي المصري نحو 10.1 مليار جنيه، خلال العام الماضى، لمشروعات الإنتاج الحيوانى خلال العام الماضى، ومول البنك تربية الأبقار المحسنة وراثياً عالية الإنتاجية، بينما بلغ تمويل إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان نحو 335 مليون جنيه لـ84 مركزاً، بحسب بيان صادر عن البنك.
وقال علاء فاروق، رئيس البنك، إن البنك وجه تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه للمشروعات الزراعية فى محافظة الوادى الجديد، وفقاً لمستهدفات البنك لتمويل لأفراد والشركات المنتفعين بمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى لزيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع تنمية الريف المصرى.
موضوعات متعلقة
سعر الدولار يُلامس 58 جنيهًا فى تعاملات السوق الموازية أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتخطى حاجز 4 تريليونات درهم لأول مرة بنك القاهرة يرفع العائد السنوى لحساب ميجا توفير لـ 23% لأعلى شريحة
ويستهدف البنك زيادة عدد المستفيدين من منح قروض الإنتاج النباتى لصغار المزارعين والمنتجين فى الريف والمشروعات الزراعية فى المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار فى القطاع الزراعى.
وأضاف ((فاروق))، أن قيمة الزراعة التعاقدية خلال 2023 بلغت نحو 2.2 مليار جنيه، تتضمن نحو 1.6 مليار جنيه لزراعة 130 ألف فدان قصب فى الصعيد، و136 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للقمح استفاد منها أكثر من 5000 مزارع لزراعة 14 ألف فدان، و49 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للفراولة، بالإضافة لتمويل الزراعة التعاقدية لبنجر السكر.
وأظهرت نتائج أعمال البنك الزراعى المصرى بنهاية 2023، ارتفاع ودائع العملاء 30% بنهاية العام الماضى مُسجلة نحو 184.2 مليار جنيه، مقارنة بـ141.2 مليار جنيه بنهاية 2022.
ونمت محفظة التجزئة المصرفية 29% بنهاية 2023 على أساس سنوى، لتصل 14.8 مليار جنيه يستفيد منها نحو 973.3 ألف عميل.
ونمت محفظة القروض 23% على أساس سنوى مُسجلة نحو 78.8 مليار جنيه مقارنة بـ63.9 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين نحو 543.1 ألف عميل.
واستحوذت القروض الموجهة للأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على 64% من محفظة القروض، وبلغ عدد المشروعات متناهية الصغر نحو 438.9 ألف مشروع للأفراد.
وحصلت الشركات متناهية الصغر على تمويلات بقيمة 35.796 مليار جنيه، بنمو 9% على أساس سنوى.
وارتفعت قيمة تمويلات الشركات الصغيرة 11%، مُسجلة نحو 6.497 مليار جنيه، حصلت عليها نحو 6.6 ألف شركة بنهاية 2023.
بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة الممولة من 98 إلى 118 شركة، ونمت التمويلات التى حصوا عليها خلال 12 شهراً 50%، مُسجلة 4.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
ارتفعت قيمة التمويلات التى حصلت عليها الشركات الكبرى 58% بنهاية العام الماضى، مُسجلة نحو 16.6 مليار جنيه موجهة لـ166 شركة، مقارنة بـ10.5 مليار جنيه موجهة لـ119 شركة بنهاية 2022.
واستحوذ القطاع الزراعى والصناعات المرتبطة به على 80% من حجم محفظة الائتمان.
واستهدف البنك تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية أكثر من مرة خلال 2023، بنسب تتراوح بين 25 و70% لمساعدة المزارعين على تحمل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وارتفعت محفظة تمويل قروض المحاصيل 123% بنهاية 2023، مُسجلة 23.6 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2022.
MENAFN16012024000202011048ID1107728749