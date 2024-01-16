البنك الزراعي يمول مشروعات الإنتاج الحيواني بـ10.1 مليار جنيه

وجه البنك الزراعي المصري نحو 10.1 مليار جنيه، خلال العام الماضى، لمشروعات الإنتاج الحيوانى خلال العام الماضى، ومول البنك تربية الأبقار المحسنة وراثياً عالية الإنتاجية، بينما بلغ تمويل إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان نحو 335 مليون جنيه لـ84 مركزاً، بحسب بيان صادر عن البنك.

وقال علاء فاروق، رئيس البنك، إن البنك وجه تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه للمشروعات الزراعية فى محافظة الوادى الجديد، وفقاً لمستهدفات البنك لتمويل لأفراد والشركات المنتفعين بمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى لزيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع تنمية الريف المصرى.

موضوعاتسعر الدولار يُلامس 58 جنيهًا فى تعاملات السوق الموازية أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتخطى حاجز 4 تريليونات درهم لأول مرة بنك القاهرة يرفع العائد السنوى لحساب ميجا توفير لـ 23% لأعلى شريحة

ويستهدف البنك زيادة عدد المستفيدين من منح قروض الإنتاج النباتى لصغار المزارعين والمنتجين فى الريف والمشروعات الزراعية فى المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار فى القطاع الزراعى.

وأضاف ((فاروق))، أن قيمة الزراعة التعاقدية خلال 2023 بلغت نحو 2.2 مليار جنيه، تتضمن نحو 1.6 مليار جنيه لزراعة 130 ألف فدان قصب فى الصعيد، و136 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للقمح استفاد منها أكثر من 5000 مزارع لزراعة 14 ألف فدان، و49 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للفراولة، بالإضافة لتمويل الزراعة التعاقدية لبنجر السكر.

وأظهرت نتائج أعمال البنك الزراعى المصرى بنهاية 2023، ارتفاع ودائع العملاء 30% بنهاية العام الماضى مُسجلة نحو 184.2 مليار جنيه، مقارنة بـ141.2 مليار جنيه بنهاية 2022.

ونمت محفظة التجزئة المصرفية 29% بنهاية 2023 على أساس سنوى، لتصل 14.8 مليار جنيه يستفيد منها نحو 973.3 ألف عميل.

ونمت محفظة القروض 23% على أساس سنوى مُسجلة نحو 78.8 مليار جنيه مقارنة بـ63.9 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين نحو 543.1 ألف عميل.

واستحوذت القروض الموجهة للأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على 64% من محفظة القروض، وبلغ عدد المشروعات متناهية الصغر نحو 438.9 ألف مشروع للأفراد.

وحصلت الشركات متناهية الصغر على تمويلات بقيمة 35.796 مليار جنيه، بنمو 9% على أساس سنوى.

وارتفعت قيمة تمويلات الشركات الصغيرة 11%، مُسجلة نحو 6.497 مليار جنيه، حصلت عليها نحو 6.6 ألف شركة بنهاية 2023.

بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة الممولة من 98 إلى 118 شركة، ونمت التمويلات التى حصوا عليها خلال 12 شهراً 50%، مُسجلة 4.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

ارتفعت قيمة التمويلات التى حصلت عليها الشركات الكبرى 58% بنهاية العام الماضى، مُسجلة نحو 16.6 مليار جنيه موجهة لـ166 شركة، مقارنة بـ10.5 مليار جنيه موجهة لـ119 شركة بنهاية 2022.

واستحوذ القطاع الزراعى والصناعات المرتبطة به على 80% من حجم محفظة الائتمان.

واستهدف البنك تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية أكثر من مرة خلال 2023، بنسب تتراوح بين 25 و70% لمساعدة المزارعين على تحمل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وارتفعت محفظة تمويل قروض المحاصيل 123% بنهاية 2023، مُسجلة 23.6 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2022.