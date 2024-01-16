الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع تسارع التضخم في ألمانيا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتأسعار الذهب تتراجع 1% عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار جورجيفا: الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ في 2023 الاتحاد الأوروبي: يجب أن تعزز دول المنطقة دورها في صناعة الذكاء الاصطناعي

محت مؤشرات الأسهم الأوروبي مكاسبها المبكرة في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، مع تقييم بيانات التضخم في أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وسط تصريحات متباينة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.25% إلى 473 نقطة، مع خسائر قطاعات على رأسها البنوك والمرافق والتعدين.

وتراجع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.3% عند 16571 نقطة، فيما انخفض مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.5% عند 7558 نقطة، وهبط“كاك” الفرنسي بنسبة 0.2% إلى 7398 نقطة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي، تسارع وتيرة التضخم في ألمانيا إلى 3.7% خلال شهر ديسمبر على أساس سنوي، من 3.2% في قراءة نوفمبر، لترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 5.9% في عام 2023 على أساس متوسط سنوي مقارنة بعام 2022 (+6.9%).

وفي حين أشار رئيس البنك المركزي النمساوي“روبرت هولزمان”، إلى أن مخاوف تجدد الضغوط التضخمية قد تعني عدم انخفاض أسعار الفائدة هذا العام، توقع نظيره الفرنسي“فرانسوا فيليروي دي جالهاو” أن تبدأ دورة التيسير النقدي هذا العام، دون تحديد موعد معين.

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