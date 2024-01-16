الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع تسارع التضخم في ألمانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
أسعار الذهب تتراجع 1% عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار جورجيفا: الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ في 2023 الاتحاد الأوروبي: يجب أن تعزز دول المنطقة دورها في صناعة الذكاء الاصطناعي
محت مؤشرات الأسهم الأوروبي مكاسبها المبكرة في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، مع تقييم بيانات التضخم في أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وسط تصريحات متباينة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.
وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.25% إلى 473 نقطة، مع خسائر قطاعات على رأسها البنوك والمرافق والتعدين.
وتراجع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.3% عند 16571 نقطة، فيما انخفض مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.5% عند 7558 نقطة، وهبط“كاك” الفرنسي بنسبة 0.2% إلى 7398 نقطة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي، تسارع وتيرة التضخم في ألمانيا إلى 3.7% خلال شهر ديسمبر على أساس سنوي، من 3.2% في قراءة نوفمبر، لترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 5.9% في عام 2023 على أساس متوسط سنوي مقارنة بعام 2022 (+6.9%).
وفي حين أشار رئيس البنك المركزي النمساوي“روبرت هولزمان”، إلى أن مخاوف تجدد الضغوط التضخمية قد تعني عدم انخفاض أسعار الفائدة هذا العام، توقع نظيره الفرنسي“فرانسوا فيليروي دي جالهاو” أن تبدأ دورة التيسير النقدي هذا العام، دون تحديد موعد معين.
المصدر:
MENAFN16012024000202011048ID1107728748
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.