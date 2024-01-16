البترول تستهدف 23 مليار جنيه استثمارات أجنبية بالقطاع العام المالى المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف وزارة البترول جذب استثمارات أجنبية بقيمة 23 مليار جنيه ما يعادل نحو 750 مليون دولار فى قطاع البترول خلال موازنة العام المالى المقبل.

قال عمرو محمود، محلل أول أبحاث سلسلة التوريد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة أبحاث الطاقة“ريستاد إينيرجى”، إن مصر من خلال مناقصات التنقيب تسعى لتعزيز مواردها البترولية، وجعل البلاد مصدرًا رائدًا للغاز الطبيعى فى السنوات القادمة.

موضوعاتتقرير: هيمنة للطاقة المتجددة على توليد الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول 2025 23 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لشركات القطاع العام البترولي بـ2024-2025 “ريستاد إينيرجى”: 63.5 مليار دولار استثمارات بترولية متوقعة فى مصر حتى 2030

وتوقعت الشركة أن يصل إجمالى الانفاق الاستثمارى على البترول والغاز فى مصر 63.5 مليار دولار بين 2024 و2030، لكن مصدر حكومى يرى أن التوترات الحاصلة فى البحر الأحمر تجعل من الصعب على المدى القصير جذب استثمارات للقطاع.

ورصدت“ريستاد إينيرجى” اتجاه الحكومة المصرية لمنح العديد من مناطق التنقيب لشركات البترول العالمية وأن المناطق المطروحة تركزت فى القطاعات البرية والبحرية لحوض دلتا النيل، وذكر أن هناك اتجاه لزيادة حصول الشركات المستقلة غير التابعة لمجموعات طاقة كبرى، على حصص فى الامتيازات.

وتقوم مجموعة“بيكو تشيرون”بقيادة أنشطة التنقيب البحرية المستقلة فى مصر من خلال مشاريع مشتركة فى خليج السويس جنبًا إلى جنب مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، وفى شرق دمنهور، حيث بدأ إنتاج الغاز فى أواخر سبتمبر من هذا العام، بالتعاون مع شركة فينترسهال الألمانية.

وبحسب بيانات ميزان المدفوعات، استثمرت شركات البترول الأجنبية فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى 1.4 مليار دولار فى قطاع النفط والغاز، فيما بلغ استرداد التكاليف نحو 1.6 مليار دولار، وبذلك يكون صافى الاستثمارات الأجنبية فى القطاع سجل تدفق للخارج بقيمة 247.8 مليون دولار مقابل 320.5 مليون دولار خلال الربع نفسه من العام الماضى.

وتعتزم شركة دانة غاز الإماراتية ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار فى مصر خلال عامين، فيما استثمرت 12 مليون دولار فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بحسب القوائم المالية للشركة.

وقال ريتشارد هال، رئيس شركة دانة غاز، فى اجتماعه مع وزير البترول، إنه سيتم ضخ 43 مليون دولار خلال عام 2024 ضمن استعداداتها لتنفيذ برنامج حفر مكثف خلال العام المقبل، بحسب بيان لوزارة البترول.