البترول تستهدف 23 مليار جنيه استثمارات أجنبية بالقطاع العام المالى المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف وزارة البترول جذب استثمارات أجنبية بقيمة 23 مليار جنيه ما يعادل نحو 750 مليون دولار فى قطاع البترول خلال موازنة العام المالى المقبل.
قال عمرو محمود، محلل أول أبحاث سلسلة التوريد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة أبحاث الطاقة“ريستاد إينيرجى”، إن مصر من خلال مناقصات التنقيب تسعى لتعزيز مواردها البترولية، وجعل البلاد مصدرًا رائدًا للغاز الطبيعى فى السنوات القادمة.
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تقرير: هيمنة للطاقة المتجددة على توليد الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول 2025 23 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لشركات القطاع العام البترولي بـ2024-2025 “ريستاد إينيرجى”: 63.5 مليار دولار استثمارات بترولية متوقعة فى مصر حتى 2030
وتوقعت الشركة أن يصل إجمالى الانفاق الاستثمارى على البترول والغاز فى مصر 63.5 مليار دولار بين 2024 و2030، لكن مصدر حكومى يرى أن التوترات الحاصلة فى البحر الأحمر تجعل من الصعب على المدى القصير جذب استثمارات للقطاع.
ورصدت“ريستاد إينيرجى” اتجاه الحكومة المصرية لمنح العديد من مناطق التنقيب لشركات البترول العالمية وأن المناطق المطروحة تركزت فى القطاعات البرية والبحرية لحوض دلتا النيل، وذكر أن هناك اتجاه لزيادة حصول الشركات المستقلة غير التابعة لمجموعات طاقة كبرى، على حصص فى الامتيازات.
وتقوم مجموعة“بيكو تشيرون”بقيادة أنشطة التنقيب البحرية المستقلة فى مصر من خلال مشاريع مشتركة فى خليج السويس جنبًا إلى جنب مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، وفى شرق دمنهور، حيث بدأ إنتاج الغاز فى أواخر سبتمبر من هذا العام، بالتعاون مع شركة فينترسهال الألمانية.
وبحسب بيانات ميزان المدفوعات، استثمرت شركات البترول الأجنبية فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى 1.4 مليار دولار فى قطاع النفط والغاز، فيما بلغ استرداد التكاليف نحو 1.6 مليار دولار، وبذلك يكون صافى الاستثمارات الأجنبية فى القطاع سجل تدفق للخارج بقيمة 247.8 مليون دولار مقابل 320.5 مليون دولار خلال الربع نفسه من العام الماضى.
وتعتزم شركة دانة غاز الإماراتية ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار فى مصر خلال عامين، فيما استثمرت 12 مليون دولار فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بحسب القوائم المالية للشركة.
وقال ريتشارد هال، رئيس شركة دانة غاز، فى اجتماعه مع وزير البترول، إنه سيتم ضخ 43 مليون دولار خلال عام 2024 ضمن استعداداتها لتنفيذ برنامج حفر مكثف خلال العام المقبل، بحسب بيان لوزارة البترول.
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