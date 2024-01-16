جورجيفا: الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ، حيث جاء الأداء في عام 2023 أفضل من التوقعات، ولذلك من المتوقع أن يكتسب الاقتصاد العالمي زخمًا في العام الحالي.
ووفقًا لتصريحاتها على هامش منتدى“دافوس”، اليوم الثلاثاء، أشارت إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه لتحقيق ما يسمى بالهبوط الناعم -حيث يتراجع التضخم دون حدوث ركود اقتصادي- مع بدء أسعار الفائدة في الانخفاض.
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وردًا على سؤال عما إذا كانت تتفق مع سلفها في صندوق النقد الدولي،“كريستين لاجارد”، بأن رئاسة“دونالد ترامب” تشكل تهديدًا، قالت“جورجيفا” إن الأمر متروك للأمريكيين، وسيركز الصندوق على السياسات التي سينفذها الفائز في نهاية المطاف، بحسب“بلومبرج”.
وبالانتقال إلى الصين، حثت“جورجيفا” إدارة الرئيس“شي جين بينج” على مواصلة تشجيع الشركات المملوكة للدولة على الانفتاح، ومعالجة قضايا ديون الحكومة المحلية وتنظيم قطاع العقارات لضمان عدم وقوع الاقتصاد في فخ النمو المنخفض.
المصدر:
MENAFN16012024000202011048ID1107728746
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