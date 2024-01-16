جورجيفا: الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ، حيث جاء الأداء في عام 2023 أفضل من التوقعات، ولذلك من المتوقع أن يكتسب الاقتصاد العالمي زخمًا في العام الحالي.

ووفقًا لتصريحاتها على هامش منتدى“دافوس”، اليوم الثلاثاء، أشارت إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه لتحقيق ما يسمى بالهبوط الناعم -حيث يتراجع التضخم دون حدوث ركود اقتصادي- مع بدء أسعار الفائدة في الانخفاض.

موضوعاتأسعار الذهب تتراجع 1% عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع تسارع التضخم في ألمانيا الاتحاد الأوروبي: يجب أن تعزز دول المنطقة دورها في صناعة الذكاء الاصطناعي

وردًا على سؤال عما إذا كانت تتفق مع سلفها في صندوق النقد الدولي،“كريستين لاجارد”، بأن رئاسة“دونالد ترامب” تشكل تهديدًا، قالت“جورجيفا” إن الأمر متروك للأمريكيين، وسيركز الصندوق على السياسات التي سينفذها الفائز في نهاية المطاف، بحسب“بلومبرج”.

وبالانتقال إلى الصين، حثت“جورجيفا” إدارة الرئيس“شي جين بينج” على مواصلة تشجيع الشركات المملوكة للدولة على الانفتاح، ومعالجة قضايا ديون الحكومة المحلية وتنظيم قطاع العقارات لضمان عدم وقوع الاقتصاد في فخ النمو المنخفض.

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