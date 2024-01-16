Tuesday, 16 January 2024 11:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جورجيفا: الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ في 2023

1/16/2024 2:23:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ، حيث جاء الأداء في عام 2023 أفضل من التوقعات، ولذلك من المتوقع أن يكتسب الاقتصاد العالمي زخمًا في العام الحالي.

ووفقًا لتصريحاتها على هامش منتدى“دافوس”، اليوم الثلاثاء، أشارت إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه لتحقيق ما يسمى بالهبوط الناعم -حيث يتراجع التضخم دون حدوث ركود اقتصادي- مع بدء أسعار الفائدة في الانخفاض.

موضوعات متعلقة أسعار الذهب تتراجع 1% عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع تسارع التضخم في ألمانيا الاتحاد الأوروبي: يجب أن تعزز دول المنطقة دورها في صناعة الذكاء الاصطناعي

وردًا على سؤال عما إذا كانت تتفق مع سلفها في صندوق النقد الدولي،“كريستين لاجارد”، بأن رئاسة“دونالد ترامب” تشكل تهديدًا، قالت“جورجيفا” إن الأمر متروك للأمريكيين، وسيركز الصندوق على السياسات التي سينفذها الفائز في نهاية المطاف، بحسب“بلومبرج”.

وبالانتقال إلى الصين، حثت“جورجيفا” إدارة الرئيس“شي جين بينج” على مواصلة تشجيع الشركات المملوكة للدولة على الانفتاح، ومعالجة قضايا ديون الحكومة المحلية وتنظيم قطاع العقارات لضمان عدم وقوع الاقتصاد في فخ النمو المنخفض.

المصدر:

MENAFN16012024000202011048ID1107728746

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث