أسعار الذهب تتراجع 1% عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، في ظل ترقب المستثمرين المزيد من البيانات لبناء التوقعات حول المسار المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1% تقريبًا أو 21.4 دولار عند 2030.2 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2062.8 دولار خلال التداولات.
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بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.95% عند 103.37 نقطة.
وأكد“كريستوفر والر” عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أنه عندما يحين الوقت المناسب للبدء في خفض أسعار الفائدة، يجب خفضها بشكل“منهجي وبعناية”، حيث لا يرى سببًا لخفضها بسرعة كبيرة كما حدث في بعض الدورات السابقة.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري بنسبة 97.4%، مع تراجع توقعات خفض المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس إلى 65.2% من 76.9% قبل يوم واحد.
المصدر:
MENAFN16012024000202011048ID1107728745
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