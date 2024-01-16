أسعار الذهب تتراجع 1% عند التسوية مع ارتفاع مؤشر الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، في ظل ترقب المستثمرين المزيد من البيانات لبناء التوقعات حول المسار المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1% تقريبًا أو 21.4 دولار عند 2030.2 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2062.8 دولار خلال التداولات.

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بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.95% عند 103.37 نقطة.

وأكد“كريستوفر والر” عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أنه عندما يحين الوقت المناسب للبدء في خفض أسعار الفائدة، يجب خفضها بشكل“منهجي وبعناية”، حيث لا يرى سببًا لخفضها بسرعة كبيرة كما حدث في بعض الدورات السابقة.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري بنسبة 97.4%، مع تراجع توقعات خفض المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس إلى 65.2% من 76.9% قبل يوم واحد.

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