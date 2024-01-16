الاحتلال يعتقل مواطنا من مخيم طولكرم
التاريخ
1/16/2024 2:20:37 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، مواطنا، من مخيم طولكرم.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت سليمان فوازعة أثناء مروره بمركبته قرب حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم.
MENAFN16012024000205011050ID1107728735
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.