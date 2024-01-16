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الاحتلال يعتقل مواطنا من مخيم طولكرم

1/16/2024 2:20:37 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، مواطنا، من مخيم طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت سليمان فوازعة أثناء مروره بمركبته قرب حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم.


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