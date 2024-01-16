Tuesday, 16 January 2024 11:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون ينصبون بيتا متنقلا في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم

1/16/2024 2:20:37 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/نصب مستعمرون اليوم الثلاثاء، بيتا متنقلا في برية تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مكتب مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، إن مجموعة من المستعمرين نصبت "كرفانا" في منطقة "نصب رياح"، إحدى مناطق برية تقوع.

وأشار بريجية إلى أن المستعمرين صعدوا من هجمتهم في البادية الشرقية (برية تقوع، زعترة، الرشايدة، بيت تعمر، كيسان)، وتمثل ذلك في الاستيلاء على الكهوف، ونصب بيوت متنقلة، وإجبار أصحاب الأرض على مغادرتها ومنعهم من الوصول إليها، بعد هدم غرف زراعية وخيام.


MENAFN16012024000205011050ID1107728734

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث