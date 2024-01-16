مستعمرون ينصبون بيتا متنقلا في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/نصب مستعمرون اليوم الثلاثاء، بيتا متنقلا في برية تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وقال مدير مكتب هيئة مكتب مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، إن مجموعة من المستعمرين نصبت "كرفانا" في منطقة "نصب رياح"، إحدى مناطق برية تقوع.
وأشار بريجية إلى أن المستعمرين صعدوا من هجمتهم في البادية الشرقية (برية تقوع، زعترة، الرشايدة، بيت تعمر، كيسان)، وتمثل ذلك في الاستيلاء على الكهوف، ونصب بيوت متنقلة، وإجبار أصحاب الأرض على مغادرتها ومنعهم من الوصول إليها، بعد هدم غرف زراعية وخيام.
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