مستعمرون ينصبون بيتا متنقلا في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/نصب مستعمرون اليوم الثلاثاء، بيتا متنقلا في برية تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مكتب مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، إن مجموعة من المستعمرين نصبت "كرفانا" في منطقة "نصب رياح"، إحدى مناطق برية تقوع.

وأشار بريجية إلى أن المستعمرين صعدوا من هجمتهم في البادية الشرقية (برية تقوع، زعترة، الرشايدة، بيت تعمر، كيسان)، وتمثل ذلك في الاستيلاء على الكهوف، ونصب بيوت متنقلة، وإجبار أصحاب الأرض على مغادرتها ومنعهم من الوصول إليها، بعد هدم غرف زراعية وخيام.



