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الاحتلال يغلق طرقا ترابية في الخليل

1/16/2024 2:20:36 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من الطرق الترابية شرق الخليل ومداخل بلدة السموع، وممرا في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال أغلقت عددا من الطرق الترابية الفرعية، وصولا إلى مستعمرة "كريات أربع" المقامة شرق الخليل.

كما أغلقت طرقا ترابية في بلدة السموع جنوب الخليل، ومنها طرق في منطقتي السيميا وأبو العرقان، إضافة لممر لعمارة إدريس في حارة السلايمة بالبلدة القديمة، وذلك بلحامه بألواح الصاج، لمنع المواطنين من استخدامه.


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