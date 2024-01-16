وزير التنمية يطلع القنصل البريطاني على آخر المستجدات الإنسانية في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أطلع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، القنصل البريطاني العام ديان كورنر، على آخر المستجدات الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني بعد المئة، ما جعل 99% من أبناء شعبنا في القطاع تحت خط الفقر، إضافة لانعدام الأمن الغذائي لغالبيتهم.

وناقش الطرفان آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، والدور البريطاني الفعال في الإغاثة الطبية مع استمرار الحرب الدموية والكارثة الإنسانية بالقطاع، ورفض الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية.

وقال مجدلاني إن "لدينا أولوية قصوى اليوم بتوفير 55 ألف خيمة للمواطنين القابعين دون مأوى وعددهم 290 ألف مواطن، بعد استنفاد الطاقة الاستيعابية لمدارس الأونروا والمدارس الأخرى والمراكز الإيوائية المختلفة".

ودعا مجدلاني إلى الضغط من أجل وقف العدوان وزيادة عدد شاحنات المساعدات الغذائية، حيث لا يلبي عدد الشاحنات التي تدخل القطاع 8% من حاجة المواطنين هناك، وكذلك السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواجهة الأمراض الجلدية والصدرية والمعوية التي باتت منتشرة نتيجة نقص مياه الشرب واكتظاظ مراكز الإيواء.

من جانبها، أكدت كورنر موقف المملكة المتحدة الداعم لمسار سياسي يضمن الأمن والهدوء، وقيام دولة فلسطين المستقلة على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.



