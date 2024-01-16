مشروع الحلال يوسع نطاق ترويج المنتجات إلى الدول الإسلامية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
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ساو باولو – قدم مشروع“حلال البرازيل“ في العام 2023 للمستهلكين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم منتجات حلال (أي وفقاً للشريعة الاسلامية)، وذلك في كل من الدول العربية واندونيسيا وماليزيا وألمانيا وفي البرازيل نفسها. إن العنوان الرئيس في العام 2024 هو توسيع نطاق ترويج صورة هذه المنتجات. هذا المشروع هو شراكة بين كل من الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات (ApexBrasil). حيث كان قد انطلق في شهر كانون الثاني/يناير 2023 ويستمر حتى شهر نيسان/أبريل 2025، مع امكانية تجديده. (الصورة أعلاه عملية ترويج منتجات الحلال البرازيلية).
ووفقاً لمديرة المشاريع الدولية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية فرناندا دانتاس، فإن المشروع في عامه الاول قد بدأ بعرض قدرة وكفاءة وخبرة البرازيل في انتاج منتجات يستهلكها المسلمون وبجودة عالية للشركات الأجنبية وللهيئات الرئيسية لقطاعات الغذاء والمشروبات في الدول الاسلامية. وهذا العمل قد حصد ثماره الأولى. ففي شهر يناير من العام 2023 كان هناك 22 شركة عضوة في المشروع، وفي ديسمبر أصبحن 73، علماً بأن الهدف كان الحصول على 60 شركة عضوة. أما بالنسبة للعام 2024 فإن الهدف الوصول إلى 80 شركة عضوة.
يروج المشروع لمستهليكن وموزعين ومؤسسات قطاعية في الدول الاسلامية، العربية منها والغير عربية، منتجات الحلال المصنعة في البرازيل. وكجزء من نشاطاته في العام 2023، فقد شارك المشروع في معارض منها ميهاس في ماليزيا وأنوغا في ألمانيا، كما نظم منتدى في العاصمة الاندونيسية جاكارتا.
كما تم من خلال المشروع تنفيذ عروض ترويجية في البرازيل بهدف التعريف بمفهوم الحلال وإمكانياته لرجال الاعمال البرازيليين. ووفقاً لتقرير“حالة الاقتصاد الاسلامي العالمي” فإن سوق يشكلها 1.9 مليار من المستهلكين في العالم أجمع يتركزون في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا قد استطاعت في العام 2022 من تحريك ما قيمته 2 تريليون دولار أمريكي كمنتجات وخدمات.
من الجدير بالذكر بأنه سيتم تكثيف النشاطات هذا العام. فقد تم تأكيد عروض ترويجية في ريو غراندي دو سول والبارانا، وهما ولايتان ذوات ثقافة تصديرية ولم يشملهما المشروع العام الماضي، بالإضافة للمزيد من اللقاءات مع رجال أعمال من الشمال والشمال الشرقي والجنوب الشرقي للبرازيل. واعتباراً من شهر نيسان/أبريل ستحصل 100 شركة على تدريب عبر الانترنت لفهم سوق الحلال والتعامل فيه، مع التركيز على تطوير استراتيجية العلامة التجارية والتسويق وتموضع السوق.
سيتواجد المشروع كذلك في معرض Gulfood، وهو المعرض الرئيسي للأغذية والمشروبات في الشرق الاوسط في الفترة من 19 وحتى 23 فبراير، في دبي الامارات العربية المتحدة. حيث من المزمع إقامة“عروض للطبخ”، وهو مثال لعروض مماثلة أقيمت في معارض أخرى في العام 2023: ومن خلال هذه الفعالية، سيقوم طهاة برازيليون بتحضير في جناح ApexBrasil أطباقاً من المطبخ البرازيلي باستخدام منتجات حلال برازيلية وتقديمها للزوار. كما تم دعوة مشاهير برازيليين من قبل المشروع للترويج للمنتجات. وبالإضافة لـ Gulfood، سيقوم المشروع بنشاطات في معرض Saudi Food في شهر آيار/مايو في السعودية، وفي معرض ميهاس في ماليزيا في أيلول/سبتمبر، وفي معرض Food Africa في مصر في شهر كانون الاول/ديسمبر.
النشر: الغرفة التجارية العربية البرازيلية
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