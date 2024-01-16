مشروع الحلال يوسع نطاق ترويج المنتجات إلى الدول الإسلامية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – قدم مشروع“حلال البرازيل“ في العام 2023 للمستهلكين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم منتجات حلال (أي وفقاً للشريعة الاسلامية)، وذلك في كل من الدول العربية واندونيسيا وماليزيا وألمانيا وفي البرازيل نفسها. إن العنوان الرئيس في العام 2024 هو توسيع نطاق ترويج صورة هذه المنتجات. هذا المشروع هو شراكة بين كل من الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات (ApexBrasil). حيث كان قد انطلق في شهر كانون الثاني/يناير 2023 ويستمر حتى شهر نيسان/أبريل 2025، مع امكانية تجديده. (الصورة أعلاه عملية ترويج منتجات الحلال البرازيلية).

ووفقاً لمديرة المشاريع الدولية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية فرناندا دانتاس، فإن المشروع في عامه الاول قد بدأ بعرض قدرة وكفاءة وخبرة البرازيل في انتاج منتجات يستهلكها المسلمون وبجودة عالية للشركات الأجنبية وللهيئات الرئيسية لقطاعات الغذاء والمشروبات في الدول الاسلامية. وهذا العمل قد حصد ثماره الأولى. ففي شهر يناير من العام 2023 كان هناك 22 شركة عضوة في المشروع، وفي ديسمبر أصبحن 73، علماً بأن الهدف كان الحصول على 60 شركة عضوة. أما بالنسبة للعام 2024 فإن الهدف الوصول إلى 80 شركة عضوة.

يروج المشروع لمستهليكن وموزعين ومؤسسات قطاعية في الدول الاسلامية، العربية منها والغير عربية، منتجات الحلال المصنعة في البرازيل. وكجزء من نشاطاته في العام 2023، فقد شارك المشروع في معارض منها ميهاس في ماليزيا وأنوغا في ألمانيا، كما نظم منتدى في العاصمة الاندونيسية جاكارتا.

كما تم من خلال المشروع تنفيذ عروض ترويجية في البرازيل بهدف التعريف بمفهوم الحلال وإمكانياته لرجال الاعمال البرازيليين. ووفقاً لتقرير“حالة الاقتصاد الاسلامي العالمي” فإن سوق يشكلها 1.9 مليار من المستهلكين في العالم أجمع يتركزون في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا قد استطاعت في العام 2022 من تحريك ما قيمته 2 تريليون دولار أمريكي كمنتجات وخدمات.

من الجدير بالذكر بأنه سيتم تكثيف النشاطات هذا العام. فقد تم تأكيد عروض ترويجية في ريو غراندي دو سول والبارانا، وهما ولايتان ذوات ثقافة تصديرية ولم يشملهما المشروع العام الماضي، بالإضافة للمزيد من اللقاءات مع رجال أعمال من الشمال والشمال الشرقي والجنوب الشرقي للبرازيل. واعتباراً من شهر نيسان/أبريل ستحصل 100 شركة على تدريب عبر الانترنت لفهم سوق الحلال والتعامل فيه، مع التركيز على تطوير استراتيجية العلامة التجارية والتسويق وتموضع السوق.

سيتواجد المشروع كذلك في معرض Gulfood، وهو المعرض الرئيسي للأغذية والمشروبات في الشرق الاوسط في الفترة من 19 وحتى 23 فبراير، في دبي الامارات العربية المتحدة. حيث من المزمع إقامة“عروض للطبخ”، وهو مثال لعروض مماثلة أقيمت في معارض أخرى في العام 2023: ومن خلال هذه الفعالية، سيقوم طهاة برازيليون بتحضير في جناح ApexBrasil أطباقاً من المطبخ البرازيلي باستخدام منتجات حلال برازيلية وتقديمها للزوار. كما تم دعوة مشاهير برازيليين من قبل المشروع للترويج للمنتجات. وبالإضافة لـ Gulfood، سيقوم المشروع بنشاطات في معرض Saudi Food في شهر آيار/مايو في السعودية، وفي معرض ميهاس في ماليزيا في أيلول/سبتمبر، وفي معرض Food Africa في مصر في شهر كانون الاول/ديسمبر.

النشر: الغرفة التجارية العربية البرازيلية