مبني ركاب جديد بمطار القاهرة يستوعب 30 مليون راكب سنويًا

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القاهرة – تعتزم وزارة الطيران المدني المصري إنشاء مبني ركاب جديد في مطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون راكب سنويا، في إطار خطة الوزارة للنهوض بقطاع الطيران على كافة المستويات.

وقال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني المصري، إن الوزارة انتهت من الدراسة المالية المبدئية الخاصة بتمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة 30 مليون راكب بمطار القاهرة، من خلال عدة بدائل سواء بالتمويل الذاتي، أو عن طريق تمويل تجاري.

وأضاف ان التكلفة الاستثمارية للمشروع سيكون لها عائد جيد، حيث يساهم زيادة القدرات الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي في مضاعفة الإيرادات بصورة كبيرة، ومن المتوقع ان يستغرق تنفيذ المشروع حتى العام المالي 2026 / 2027.

وأكد وزير الطيران خلال اجتماعه برئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، على أن الوزارة تعمل علي تطوير صناعة النقل الجوي بأنشطته المختلفة، بما يتماشى مع رؤية وأهداف الدولة المصرية في شتى المجالات، حيث وضعت الوزارة استراتيجية تتضمن عددا من المحاور تتمثل في تعزيز معايير السلامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، وتوطيد أطر التعاون الدولي، وتفعيل التحول الرقمي، فضلا عن تحسين التواصل الجوي، وتطوير الموارد البشرية والاهتمام بالتدريب، وغيرها من المحاور الأخرى.

واستعرض جهود الوزارة لتطوير المطارات المصرية والبنية التحتية الخاصة بها، ومتابعة تطور حركة الركاب والطاقات الاستيعابية الحالية والمنتظرة، وكذلك تطوير أسطول شركة مصر للطيران وباقي الشركات الأخرى.

ولفت الوزير إلى أن الفترة من 2014 وحتى 2023 شهدت ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه، وشهدت الإيرادات والمصروفات التشغيلية لمطار القاهرة وباقي المطارات خلال العامين الماليين الأخيرين 2021-2022، و2022 -2023، نموا ملموسا خلال تلك الفترة، وتعمل الوزارة على رفع كفاءة مطار القاهرة وتحسين تجربة الراكب وزيادة موارد المطار.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، يجب مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، لاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات، خاصة الشركات العالمية التي تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال.





©YASSER AL-ZAYYATAFP/AFP