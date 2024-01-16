مبني ركاب جديد بمطار القاهرة يستوعب 30 مليون راكب سنويًا

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Omar Assi
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القاهرة – تعتزم وزارة الطيران المدني المصري إنشاء مبني ركاب جديد في مطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون راكب سنويا، في إطار خطة الوزارة للنهوض بقطاع الطيران على كافة المستويات.
وقال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني المصري، إن الوزارة انتهت من الدراسة المالية المبدئية الخاصة بتمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة 30 مليون راكب بمطار القاهرة، من خلال عدة بدائل سواء بالتمويل الذاتي، أو عن طريق تمويل تجاري.
وأضاف ان التكلفة الاستثمارية للمشروع سيكون لها عائد جيد، حيث يساهم زيادة القدرات الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي في مضاعفة الإيرادات بصورة كبيرة، ومن المتوقع ان يستغرق تنفيذ المشروع حتى العام المالي 2026 / 2027.
وأكد وزير الطيران خلال اجتماعه برئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، على أن الوزارة تعمل علي تطوير صناعة النقل الجوي بأنشطته المختلفة، بما يتماشى مع رؤية وأهداف الدولة المصرية في شتى المجالات، حيث وضعت الوزارة استراتيجية تتضمن عددا من المحاور تتمثل في تعزيز معايير السلامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، وتوطيد أطر التعاون الدولي، وتفعيل التحول الرقمي، فضلا عن تحسين التواصل الجوي، وتطوير الموارد البشرية والاهتمام بالتدريب، وغيرها من المحاور الأخرى.
واستعرض جهود الوزارة لتطوير المطارات المصرية والبنية التحتية الخاصة بها، ومتابعة تطور حركة الركاب والطاقات الاستيعابية الحالية والمنتظرة، وكذلك تطوير أسطول شركة مصر للطيران وباقي الشركات الأخرى.
ولفت الوزير إلى أن الفترة من 2014 وحتى 2023 شهدت ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه، وشهدت الإيرادات والمصروفات التشغيلية لمطار القاهرة وباقي المطارات خلال العامين الماليين الأخيرين 2021-2022، و2022 -2023، نموا ملموسا خلال تلك الفترة، وتعمل الوزارة على رفع كفاءة مطار القاهرة وتحسين تجربة الراكب وزيادة موارد المطار.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، يجب مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، لاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات، خاصة الشركات العالمية التي تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال.
©YASSER AL-ZAYYATAFP/AFP
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