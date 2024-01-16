(إثراء) يطلق مؤتمر“تعلّم بلا حدود” لاستعراض أساليب التعلّم المبتكرة

الظهران- أصداف نيوز:

يطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، النسخة الثانية من مؤتمر (تعلّم بلا حدود) الإبداعي الرائد في الشرق الأوسط والذي يسلّط الضوء على التحديات وفرص التعلّم، كما يعد منصة ثقافية تتيح للحضور فرصة التواصل مع محترفي القطاع الإبداعي المتخصصين في أساليب التعلم المبتكرة، غير التقليدية وغير الرسمية، لمناقشة تلك الأساليب، وذلك على مدى يومين في مقر المركز بالظهران في الفترة 7-8 رجب 1445ه الموافق (19-20 يناير 2024م)، من خلال استضافة أكثر من 80 متحدثًا ومتحدثة من حول العالم، إلى جانب تقديم أكثر من 75 من الأنشطة والجلسات الحوارية وورش العمل المتنوعة التي تركز على موضوعات (التعلم مدى الحياة) و( بيئات التعلم) تحت مظلة السرد القصصي.

يهدف المؤتمر إلى تمكين كل من المتخصصين والمتعلمين الشغوفين على حد سواء، وتشجيعهم على تبني أدوات تعليمية مبتكرة وغير رسمية لإنشاء قنوات تواصل أقوى مع جماهيرهم، كما يشجع المؤتمر الحضور من خلال بيئات مختلفة ومساحات تعليمية ثقافية؛ لأخذ زمام المبادرة في رحلة التعلم مدى الحياة، إلى جانب تصميم تجارب ملهمة ضمن الصناعة الثقافية الإبداعية التي تعزز ثقافة التعلم مدى الحياة، وتسهيل تبادل المعرفة المهنية والحوار الثقافي ونظام التعلم غير الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يشرك المعلمين وأولياء الأمور ورواد الأعمال في مجال التعليم ومطوري المحتوى في جميع القطاعات.

ويقدم المؤتمر مجموعة من أفضل ممارسات التعلم المبتكرة ، عبر باقة من المساحات الثقافية من حلقات نقاش تفاعلية، وورش عمل مكثفة، ولقاءات مع الخبراء العالميين، وتجارب غامرة مفعلة داخل مرافق إثراء، بالإضافة إلى ذلك، يقوم المؤتمر بتزويد الحاضرين بالأدوات اللازمة لتعزيز التعلم المستمر مدى الحياة، لمناقشة مجموعة متنوعة من الموضوعات، التي تشمل أدوات التعلم وإستراتيجياته، وأساليب التعلّم، وبيئات التعلم، وغرف الخيال، والتأثير الإيجابي للمساحات الاجتماعية، والتعلم من خلال ما وراء الكتب.

ويسعى المؤتمر إلى توفير بيئة تشاركية لطرح الأفكار، وتمكين المشاركين بمجموعة الخبرات إلى جانب تعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة مما يجعل تبادل المعرفة في التعلم أمرًا سلسًا، حيث يقدم كذلك فرصًا جاذبة للتعلم. بما يعكس تأثيرًا ملموسًا على التنمية البشرية من خلال إلهام الشغف بالمعرفة والتعلم.