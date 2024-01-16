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موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

1/16/2024 10:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد، وانهاء خدمات آخرين.
وتاليا الاسماء:







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