موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء
التاريخ
1/16/2024 10:11:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من موظفي الدولة إلى التقاعد، وانهاء خدمات آخرين.
وتاليا الاسماء:
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