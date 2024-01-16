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رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا شبابيا من خريجي الإعلام والقانون

1/16/2024 10:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أهمية دور الشباب الأردني، في هذه المرحلة، في مساندة موقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، وإبراز رسالة الأردن الحضارية وثوابته تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقال العيسوي، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وفدا شبابيا من خريجي وخريجات تخصصي الصحافة والإعلام والقانون، إن الاهتمام الملكي بالشباب يحتم على (فرسان التغيير، وصنّاع المستقبل) أن يكونوا عند حسن ظن جلالة الملك وثقته بهم وبدورهم الفاعل في الحياة العامة.

بدورهم، أكد المتحدثون، خلال اللقاء، أنهم سيكونون عند حسن ظن جلالة الملك وسمو ولي عهده بهم، وأنهم يستمدوا العزم والإرادة من قائد مسيرة البناء والتحديث، معربين عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالته المشرفة والشجاعة والطليعية في الدفاع عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وعروبة وهوية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

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