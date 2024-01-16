رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا شبابيا من خريجي الإعلام والقانون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أهمية دور الشباب الأردني، في هذه المرحلة، في مساندة موقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، وإبراز رسالة الأردن الحضارية وثوابته تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقال العيسوي، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وفدا شبابيا من خريجي وخريجات تخصصي الصحافة والإعلام والقانون، إن الاهتمام الملكي بالشباب يحتم على (فرسان التغيير، وصنّاع المستقبل) أن يكونوا عند حسن ظن جلالة الملك وثقته بهم وبدورهم الفاعل في الحياة العامة.
بدورهم، أكد المتحدثون، خلال اللقاء، أنهم سيكونون عند حسن ظن جلالة الملك وسمو ولي عهده بهم، وأنهم يستمدوا العزم والإرادة من قائد مسيرة البناء والتحديث، معربين عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالته المشرفة والشجاعة والطليعية في الدفاع عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وعروبة وهوية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN16012024000208011052ID1107727796
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.