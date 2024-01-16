ميزانية المصرف المركزي تلامس حاجز 670 مليار درهم بنهاية نوفمبر

لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 670 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وفق أحدث إحصائياته.

وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية لشهر نوفمبر 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.4% لتصل إلى 669.72 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 513.61 مليار درهم في نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 156.1 مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري بنسبة 21.2% أو ما يعادل 117.2 مليار درهم مقابل نحو 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 323.69 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في نوفمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 207.98 مليار درهم، و97.46 مليار درهم للودائع، و2.11 مليار درهم للقروض والسلف، و38.48 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 292.64 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 213.06 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و133.82 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و15.45 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و14.75 مليار درهم خصوم أخرى.

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