صاروخ يصيب سفينة شحن في البحر الأحمر

أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، الثلاثاء، بأن سفينة شحن ترفع علم مالطا أصيبت بصاروخ في أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر على بعد نحو 76 ميلاً بحرياً شمال غرب الصليف في اليمن.

وأوضحت "أمبري" أن السفينة التي زارت إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة مملوكة لليونان، وكانت في طريقها إلى قناة السويس في مصر، لكنها غيّرت مسارها بعد الاستهداف.

وأكد مصدر في وزارة البحرية اليونانية أنه تواصل مع الشركة التي تنتمي إليها السفينة، وأن الأخيرة أصيبت بصاروخ قبالة السواحل اليمنية.

وأضاف أن الناقلة "زوغرافيا تضم طاقماً مكوناً من 24 فرداً ولا يوجد على متنها بحارون يونانيون، وتعرّضت لأضرار محدودة بعد الاصطدام ولم يصب أي أحد بجروح، ولا تزال صالحة للإبحار، وتواصل رحلتها".



ولفت المصدر إلى أنها كانت "تُبحر من فيتنام إلى إسرائيل، وسيتم إجراء تقييم الأضرار في السويس".

ويأتي هذا الهجوم غداة إعلان الحوثيين استهداف "سفينة أمريكية" في خليج عدن، واضعين ذلك "في إطار الردّ" على غارات أميركية وبريطانية استهدفت مواقع في اليمن الأسبوع الماضي، واستكمالاً لدعمهم الفلسطينيين على خلفية حرب غزة.

وشنَّت القوات الأمريكية والبريطانية ليل الخميس الجمعة، عشرات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، وذلك رداً على استهداف سفن في الممرات البحرية قبالة اليمن.



وأعلنت القوات الأميركية إسقاط صاروخ كروز للحوثيين، الأحد، كان يستهدف مدمرة أمريكية.

ويشنّ الحوثيون منذ أسابيع هجمات قرب مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر، تستهدف سفناً يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر بين الدولة العبرية وحركة حماس.

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