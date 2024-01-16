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الاقتصاد الصيني سجّل نمواً بنسبة 5.2 % في العام 2023 متوافقاً مع التوقعات

1/16/2024 10:00:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في منتدى دافوس الثلاثاء أن اقتصاد بلاده سجّل نمواً نسبته حوالي 5.2 في المئة عام 2023، وفق التوقعات.
يمثّل الرقم تحسّناً عن نسبة ثلاثة في المئة سُجّلت في 2022 عندما سددت القيود المرتبطة بكوفيد ضربة للنشاط الاقتصادي.

لكنه يعني مع ذلك أن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم حققت أقل نمو منذ العام 1990، باستثناء سنوات تفشي الوباء.

وقال لي في خطاب في المنتدى الاقتصادي العالمي: «انتعش الاقتصاد الصيني بالمجمل وتحسّن العام الماضي».

وأضاف: «يتوقع بأن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي لدينا حوالي 5.2 في المئة، أعلى من الهدف البالغ حوالي خمسة في المئة الذي حددناه مطلع العام الماضي».

رغم رفعها القيود الصحية، ما زالت الصين تعاني من وطأة غياب الثقة بالأعمال التجارية وتراجع الاستهلاك.

وفاقمت الصعوبات أزمة ديون في قطاع العقارات الذي يعد غاية في الأهمية وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب.

وقال لي: «بغض النظر عن الكيفية التي يتغيّر فيها الوضع العالمي، ستلتزم الصين بسياستها الوطنية الأساسية القائمة على الانفتاح على العالم».

وأضاف أن «أبواب الانفتاح ستتسع أكثر فأكثر.. اختيار السوق الصيني ليس مخاطرة بل فرصة».

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