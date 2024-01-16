عمالقة الحوسبة السحابية يقدمون حماية محدودة ضد دعاوى حقوق النشر والتأليف

لا تقدم شركات الحوسبة السحابية الأكبر في العالم، التي دفعت بأدوات جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي لعملائها من الشركات سوى حماية محدودة، ضد دعاوى حقوق النشر والتأليف المحتملة المتعلقة بالتكنولوجيا.

وكانت شركات أمازون ومايكروسوفت وغوغل قد دخلت في منافسة محتدمة فيما بينها؛ لتقديم خدمات جديدة مثل أدوات المساعدة الافتراضية وروبوتات الدردشة، كجزء من رهان بمليارات الدولارات على قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أي الأنظمة التي يمكنها نشر نصوص وصور ورموز شبيهة بالبشر في ثوانٍ معدودة حيث يتم ((تدريب)) نماذج الذكاء الاصطناعي على استخدام البيانات، مثل: الصور والنصوص الموجودة على الإنترنت.

وقد أثار ذلك قلقاً بشأن إقدام أصحاب الحقوق، من شركات الإعلام إلى مكتبات الصور، على تقديم ادعاءات قانونية ضد أطراف ثالثة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المدربة على بياناتهم المحمية بحقوق النشر. وقد قطعت أكبر ثلاث شركات للحوسبة السحابية في العالم على نفسها تعهداً بالدفاع عن مصالح عملائها من الشركات ضد أي مطالبات تتعلق بالملكية الفكرية.

لكن تحليل بنود ومواد التعويض التي نشرتها شركات الحوسبة السحابية سلط الضوء على أن وسائل الحماية القانونية يمتد نطاقها فقط ليشمل استخدام نماذج طورتها شركات أمازون ومايكروسوفت وغوغل أو خضعت لإشرافها.

وقال ماثيو ساج، أستاذ القانون بجامعة إيموري ((التعويضات جزء من الحلول فائقة الذكاء والتأثير في مجال الأعمال والشركات... وتُولِدْ لدى الأفراد فكرة قابلية استخدامها دون قلق أو خوف)). لكن الخبيرة القانونية بريندا ليونج، الشريك في مكتب لومينوس للمحاماة، قالت إنه ((من الأهمية بمكان بالنسبة للشركات أن تفهم وتدرك أن التعويضات هي حلول ضيقة الأفق وتقليدية لأبعد حد)).

ولا يشمل نطاق التعويضات المقدمة للعملاء استخدام نماذج الأطراف الثالثة مثل تلك النماذج، التي طوّرتها شركة أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر أمازون وغوغل شركات استثمار، حتى ولو كانت هذه الأدوات متاحة للاستخدام على منصات شركات الحوسبة السحابية.

وفي حالة شركة أمازون، يشمل نطاق التغطية والتعويض المحتوى المطور من خلال نماذج أمازون فقط مثل نموذج تيتان فضلاً عن مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المطورة من جانب شركة أمازن.

وعلى غرارها، لا تقدم مايكروسوفت وسائل حماية سوى لاستخدام تلك الأدوات التي تعمل من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة داخل الشركة وكذلك الأدوات التي طورتها شركة أوبن أيه آي، وهي تلك الشركة الناشئة التي دخلت مايكروسوفت معها في تحالف تجاري بمليارات الدولارات.

من جانبه، قال أحد المحامين المعنيين بمجال الملكية الفكرية والمهتم بهذه القضايا ((الناس بحاجة ماسة إلى هذه التطمينات حتى يقدمون على الشراء نظراً لدرايتهم وإلمامهم التام بطبيعة المخاطر القانونية ذات الصلة)).

وفي الوقت ذاته، أضافت شركات الحوسبة السحابية الثلاث وسائل تصفية وتنقية عالية الأمان إلى مجموعة أدواتها في خطوة تستهدف مراجعة وفحص أي محتوى يخضع للتطوير ويحتمل أن يحمل إشكالية للمستخدم. وقد أصبحت مجموعات الشركات التكنولوجية ((أكثر اقتناعاً بندرة أمثلة حالات الانتهاك، لذلك لا ترغب في تقديم وسائل حماية (غير محدودة))).

ومن جانبها، صرحت بعض الشخصيات المقربة من شركات الحوسبة السحابية، أنه في الوقت الذي تبرز فيه أوجه التشابه بين سياسات التعويض، التي كشفت أمازون ومايكروسوفت وألفابت النقاب عنها، إلا أن عملاء هذه الشركات يرغبون بالدخول في جولة مفاوضات جديدة على المزيد من التعويضات التي تُضاف إلى العقود، والتي روعي في صياغتها الوفاء باحتياجات ومتطلبات العملاء، لكن هذا الأمر لم يرق حتى الآن إلى أن يكون عرفاً سائداً في هذه الأوساط.

وكانت شركتا ((أوبن أيه آي)) و((ميتا)) ضمن الشركات التي تحمل لواء مقاومة أول حالات اختبار للذكاء الاصطناعي التوليدي طرحتها مجموعة بارزة من المؤلفين فضلاً عن الممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان. وقد ركزوا إلى حد كبير على الادعاءات بأن الشركات المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي قد استخدمت بشكل غير قانوني محتوى محمي بحقوق نشر وتأليف لتدريب هذه النماذج.

من جانبها قالت أنجيلا دانينج، إحدى الشركاء في مكتب كليري جوتليب للمحاماة إن حلول التعويض طُرحت كخيار إضافي من خيارات ((الأمان)) للمستخدمين ممن قد يكونوا قد ساورتهم الشكوك والقلق من رفع المزيد من الدعاوى القانونية، لا سيّما أن التوصل لحل بشأن حالات الاختبار قد ((يستغرق وقتاً طويلاً))، وهذا ما أفضى إلى فترة زمنية من ((الشك والريبة)).

ورغم ذلك، لا يمتد نطاق التعويضات المقدمة من غوغل ليشمل النماذج التي ساهم العملاء في ضبطها وتطويرها بشكل دقيق؛ باستخدام البيانات الداخلية لشركاتهم، وهذا عبارة عن عرف يسمح للشركات بتدريب نماذج عامة على تحقيق المزيد من النتائج المعنية والخاصة، وهو النهج المتبع لدى شركة مايكروسوفت.

أما شركة أمازون فتضمن نماذج تيتان التي أُخذ هذا الجانب بعين الاعتبار جيداً في تصميمها، ولكن إذا كان الانتهاك المزعوم قد جاء بسبب عمليات الضبط والتطوير الدقيق، فإن وسائل الحماية تصبح باطلة وبلا أثر يذكر.

ورغم ذلك قد يكون الفوز بالقضايا التي رُفعت ضد مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي - بدلاً شركات التصنيع - من الأمور المحفوفة بالتحديات الجمة.

وفي سبيل الرفض الجزئي لدعوى رفعها ثلاثة فنانين منذ عام مضى ضد شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي مثل ديفيان آرت وميد جيرني، قال القاضي الأمريكي ويليان أوريك إن من ((المشاكل)) التي واجهناها هي أنه ((من غير المعقول)) أن تعتمد كل صورة تصممها أدوات الذكاء الاصطناعي على ((صور تدريب محمية بحقوق للتأليف والنشر)).

وقال أوريك إن انتهاك حقوق النشر والتأليف ينشأ عندما تظهر الصور التي تصممها أدوات الذكاء الاصطناعي على أنها ((مشابهة إلى حد كبير)) للصور المحمية بحقوق النشر والتأليف.