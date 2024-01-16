مواجهة موجات الهجرة مفيدة سياسياً.. لكنها ضارة اقتصادياً

رئيس ((روكفيلر إنترناشونال))

واصل المهاجرون تدفقهم على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة خلال العام الماضي، وظلوا بذلك محور المشكلة السياسية الأكثر التهاباً، فقد انضم الكثير من الديمقراطيين إلى الجمهوريين في الدعوة لاتخاذ إجراءات لمواجهة هذه التدفقات غير الشرعية.

على الجانب الآخر، تسلك المناقشات الاقتصادية اتجاهاً مختلفاً، فهي تتعلق بتفسير كيفية مساعدة طفرة الهجرة للاقتصاد المعتدل خلال 2023 (وهو الاقتصاد الذي لا ينمو على نحو مفرط ولا هو راكد) وكذلك كيفية يمكن لردود الفعل السياسية السلبية هذه، أن تعرض هذه المكاسب للخطر.

وقفزت الهجرة على مستوى العالم في العام الماضي مدفوعة بالحروب، وشظف العيش ونهاية الجائحة. وبلغ صافي الزيادات (يشمل كلاً من المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين) أعلى مستوياته منذ عقود، لدى أغلب وجهات الهجرة الأكثر شعبية. وقد تضاعف صافي الهجرة ثلاث مرات تقريباً في 2023، مقارنة بالمتوسط السنوي في العقد المنصرم، ليصل إلى 3.3 ملايين في الولايات المتحدة، و670.000 في المملكة المتحدة، كما تضاعف مرتين تقريباً في كل من كندا وأستراليا.

وشهد الكثير من الدول تسارع وتيرة ردود فعل سلبية موجودة بالأساس. وظل تعداد المواليد السكاني الأجنبي بالولايات المتحدة في نمو منذ 1980، ويشكّل حالياً نحو 15 % من إجمالي التعداد. وسُجِلَت هذه الذروة للمرة الأخيرة في 1910، وعندها أسفرت الهجرة عن نزعة معادية للأجانب في السياسة الأمريكية، ودعوات لفرض قيود أكثر صرامة. وتأتي غالبية ردود الفعل السلبية، في ظل طفرة عمليات العبور غير الشرعية والخطرة، وهي ردة فعل مدفوعة، جزئياً، بتجدد العداء ضد المهاجرين، وتُعزى جزئياً إلى رغبة إنسانية في مداواة صور العناء.

لكن في عصر تترك فيه شيخوخة السكان تداعياتها على القوى العاملة حول العالم، يوفّر المهاجرون دعماً عملياً ومطلوباً بشدة في سوق العمالة. وقد نمت القوى العاملة الأمريكية في 2023 على نحو أسرع بثلاثة أضعاف مقارنة بالتعداد السكاني الأساسي، ويعود الفضل في ذلك للمهاجرين، وعودة المزيد من الأمريكيين إلى العمل. ويسهم هذا في تفسير عدم وقوع ركود كان مُتوقعاً على نطاق واسع.

وأسهمت طفرة الهجرة بقوة في تخفيف نقص العمالة، وتباطؤ التضخم، وانتعاش الطلب الاستهلاكي. وشكّل صافي الهجرة إلى الولايات المتحدة قرابة ربع الزيادة التي طرأت على الإنفاق الاستهلاكي وبلغت 2.7 % في العام الماضي. وفي كندا والمملكة المتحدة، أضافت طفرة الهجرة نحو 1 % إلى نمو الاستهلاك.

لكن التأثير الدقيق على القوى العاملة غير مؤكد، بالنظر إلى صعوبة معرفة نسبة الوافدين الجدد الذين حصلوا على وظائف، خاصة الذين دخلوا البلاد على نحو غير شرعي. لكن التأثير كان كبيراً بما يكفي، لكي يسلّط عليه الضوء جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في مؤتمره الصحفي الذي عقده في ديسمبر، حينما استشهد بانتعاش الهجرة باعتباره أحد العوامل المخففة لاختناقات المعروض في العام الماضي. وقلل ذلك، بدوره، من الضغوط الصعودية على الأجور والتضخم.

وباختصار، يعود الفضل في الأوضاع التي سادت خلال 2023، مثل النمو المرتفع غير المُتوقع والانحسار السريع والبالغ على نحو المفاجئ للتضخم، إلى المهاجرين، الذين لا يحظى دورهم بالتقدير. واليوم، تتوارى العوامل التي عززت الهجرة في العام الماضي، حيث تحتجز إدارة جو بايدن بالفعل مهاجرين غير شرعيين على الحدود بأعداد مرتفعة قياسية، وألمحت إلى استعدادها لمواصلة تشديد عمليات الإنفاذ بقوة أكبر، إذا دعم الجمهوريون التمويل المُوجه إلى أوكرانيا.

وواجهت قوات حرس الحدود الأمريكي واعتقلت عدداً أقل كثيراً من المهاجرين في الأسبوع الأخير من ديسمبر، مقارنة بالأسابيع السابقة. وقد يكون ذلك توقفاً مؤقتاً بمناسبة فترة أعياد الميلاد، لكنها ربما تعكس أيضاً انحسار فورة ما بعد الجائحة. وعلى كلٍ، فإن تراجع الهجرة يهدد آفاق 2024، بالنظر إلى توقع الكثيرين استمرار الوضع المعتدل.

وتتمثل أكبر المخاطر في تداعيات المخاوف المشروعة بشأن الهجرة غير الشرعية، وأن تقيّد أو تثبط تدفقات المهاجرين الشرعيين أيضاً. وقد اتخذت المملكة المتحدة مؤخراً خطوات، ترمي إلى خفض الهجرة بأكثر من النصف إلى 300 ألف شخص، أما أستراليا، فقد شددت قواعد التأشيرات للطلاب، والعمالة ضعيفة المهارات.

وحتى كندا، التي تواصل زيادة حصتها من المهاجرين الدائمين، تتجه هي الأخرى نحو كبح تدفق العمالة المؤقتة. وعلى الصعيد نفسه، فإن فرنسا، التي ربما تفرض أكثر التدابير صرامة، فهي تحدّ من الرعاية الاجتماعية للأجانب، ما سيسهّل ترحيل المهاجرين، ووضع حد للمنح التلقائي للجنسية الفرنسية للأطفال المولودين في البلاد لآباء من المهاجرين.

قد تكون هذه الخطوات جيدة من الناحية السياسية، في عالم صار يضيق ذرعاً بالأجانب، لكنها تبقى موضع تساؤل من الناحية الاقتصادية. وتشير واحدة من الإحصائيات الأخيرة إلى حاجة الولايات المتحدة للسماح بدخول نحو 4 ملايين من المهاجرين كل عام، سنوياً، لمنع تحوّل نموها السكاني إلى السلب في العقود المقبلة. لكن أغلب الاقتصادات المتقدمة قطعت أشواطاً في طريق الانخفاض السكاني، مقارنة بالولايات المتحدة. وسيحتاج الساسة الأذكياء إلى إيجاد توازن بين السيطرة على فوضى الهجرة غير الشرعية، والحد في الوقت نفسه من التداعيات الاقتصادية التي ستنجم عن السياسات المعادية للمهاجرين.