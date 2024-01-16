«شمال القابضة» تعلن بدء بناء «فندق ومساكن بكارات دبي»

أعلنت شمال القابضة، الشركة الاستثمارية، التي تدير محفظة عالمية من الاستثمارات والتجارب والأصول المتنوعة، بدء أعمال البناء والتشييد لمشروع ((فندق ومساكن بكارات))، في منطقة داون تاون دبي والمقرر افتتاحه عام 2026.

ويتكون المشروع من برجين بواجهات زجاجية واسعة، تستوحي في شكلها أحجار الكريستال البراقة، وتضم أجنحة فندق بكارات، وشققاً سكنية فاخرة، تحمل علامة بكارات، بالإضافة إلى العديد من المطاعم الفاخرة والمرافق والخدمات رفيعة المستوى، وستتولى شركة ((إس إتش للفنادق والمنتجعات)) إدارة الفندق.

وقال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة شمال القابضة، المالكة لمشروع ((فندق ومساكن بكارات دبي)): ((على مدار أكثر من 200 عام، رسخت علامة بكارات اسمها العريق في فن صناعة الكريستال الفاخر، وعززت هذا الشغف، من خلال طرح العديد من العروض العصرية، بما في ذلك فندق بكارات نيويورك الشهير، الذي يمثل باكورة فنادق العلامة في مجال الضيافة، ويعد مشروع فندق ومساكن بكارات دبي استمراراً لهذا النهج، حيث سيمثل عند اكتماله تحفة معمارية)).

وأضاف: ((نلتزم في شمال القابضة بمواصلة العمل مع شركائنا والجهات المعنية لدعم طموحات دبي وتعزيز نمو قطاعاتها الحيوية لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل)).