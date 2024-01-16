«شمال القابضة» تعلن بدء بناء «فندق ومساكن بكارات دبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شمال القابضة، الشركة الاستثمارية، التي تدير محفظة عالمية من الاستثمارات والتجارب والأصول المتنوعة، بدء أعمال البناء والتشييد لمشروع ((فندق ومساكن بكارات))، في منطقة داون تاون دبي والمقرر افتتاحه عام 2026.
ويتكون المشروع من برجين بواجهات زجاجية واسعة، تستوحي في شكلها أحجار الكريستال البراقة، وتضم أجنحة فندق بكارات، وشققاً سكنية فاخرة، تحمل علامة بكارات، بالإضافة إلى العديد من المطاعم الفاخرة والمرافق والخدمات رفيعة المستوى، وستتولى شركة ((إس إتش للفنادق والمنتجعات)) إدارة الفندق.
وقال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة شمال القابضة، المالكة لمشروع ((فندق ومساكن بكارات دبي)): ((على مدار أكثر من 200 عام، رسخت علامة بكارات اسمها العريق في فن صناعة الكريستال الفاخر، وعززت هذا الشغف، من خلال طرح العديد من العروض العصرية، بما في ذلك فندق بكارات نيويورك الشهير، الذي يمثل باكورة فنادق العلامة في مجال الضيافة، ويعد مشروع فندق ومساكن بكارات دبي استمراراً لهذا النهج، حيث سيمثل عند اكتماله تحفة معمارية)).
وأضاف: ((نلتزم في شمال القابضة بمواصلة العمل مع شركائنا والجهات المعنية لدعم طموحات دبي وتعزيز نمو قطاعاتها الحيوية لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل)).
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