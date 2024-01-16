الذهب يرتفع ويستقر فوق مستوى 2050 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، لتستقر فوق مستوى 2050 دولاراً بفعل جاذبية الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتجدد الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الأمريكي.

وخلال التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2056.20 دولاراً للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2060.10 دولاراً.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 23.25 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 % إلى 911.85 دولاراً، وربح البلاديوم 1 % إلى 985.46 دولاراً.