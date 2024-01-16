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لا استخدام لمكبرات الصوت اثناء الصلاة بالسعودية - فيديو

1/16/2024 10:00:22 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إنه لن يتم فتح مكبرات الصوت بالجوامع أثناء الصلاة في رمضان، مستدلاً بالأدلة الشرعية.

وقال“آل الشيخ” خلال لقائه على برنامج“في الصورة”: قراءة القرآن تكون للمصلي في المسجد، مستكملاً: جاءنا من الشكاوى من نساء ورجال من كبار السن يتظلمون من ارتفاع أصوات المكبرات وأنهم لا يستطيعوا النوم.”

وأضاف:“من يريد أن يصلي يذهب للمسجد يصلي فيه، لافتًا أن الروحانية ما هي بالزعاق والصراخ في الميكروفونات؛ ولكن الروحانية هي أن تذهب للصلاة في المسجد.”

وتابع:“النداء للصلاة إذا أذن المؤذن فأجيبوه ومن يريد أن يصلي فليأتي للمسجد يصلي فرضه والتراويح والقيام.”

وأشار إلى أنه سيتم توفير مكبرات صغيرة لإيصال الصوت لمن يصلون الجمعة خارج المسجد؛ مؤكدًا أن المكبرات الكبيرة فوق المساجد ممنوعة.


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