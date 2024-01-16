لأول مرة..ضابطة بالجيش الأمريكي تتوج بلقب ملكة جمال أمريكا لعام 2

MENAFN - Khaberni) خبرني -تمكّنت ماديسون مارش، البالغة من العمر 22 عاماً، وهي ضابطة في القوات الجوية الأمريكية برتبة ملازم ثانٍ وطالبة ماجستير في السياسة العامة بجامعة هارفارد، من انتزاع لقب ملكة جمال أمريكا لعام 2024 في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، مساء الأحد.

وأصبحت مارش، التي مثّلت ولاية كولورادو الأمريكية، أول ضابطة في القوات الجوية الأمريكية في الخدمة الفعلية تحصد اللقب.

وحصلت إيلي برو من ولاية تكساس الأمريكية على المركز الثاني.

وتنافس في هذا الحدث 51 متسابقة، مثلّن جميع الولايات الأمريكية الخمسين، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا.

وجاءت المسابقة بعد ثلاث ليال من المسابقات التمهيدية.



وفي بداية الحدث الرئيسي، تم تصفية عدد المشاركات، حيث وصلت 11 متسابقة إلى دور نصف النهائي، 10 وقع الاختيار عليهن من قبل لجنة الحكّام، وواحدة عن طريق تصويت عام مفتوح لمحبي المسابقة ومتابعيها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وشاركت المتسابقات الـ 11 في أربع جولات من المنافسة، وهي عرض للياقة البدنية، وجولة مناقشة "الموضوعات الساخنة" التي استبدلت الأسئلة والأجوبة التقليدية في المسابقة بمجموعة متباينة من نقاط الحوار، وجولة أداء المواهب، وعرض لفساتين السهرة،

قبل الإعلان عن المتأهلات للتصفيات النهائية.

وفي جولة المناقشة المتباينة، التي تناولت موضوعات تشمل الإرهاب، والتكنولوجيا، والتغذية، وتغير المناخ، أجابت مارش على موضوع "المخدرات في أمريكا" من خلال استذكار معركة والدتها الراحلة مع سرطان البنكرياس.

وخلال جولة المواهب، تحدثت مارش حول حصولها على رخصة طيار في عمر الـ16 عامًا.

من ثم

واجهنت المتأهلات الخمسة للتصفيات النهائية سؤالاً إضافيًا حول أهدافهن حيال تتويج إحداهن كملكة جمال أمريكا. وأجابت مارش على هذا السؤال من خلال تسليط الضوء على مؤهلاتها العسكرية كتجسيد لالتزامها بالتعلّم والقيادة "بشغف".