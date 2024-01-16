مواقع مصرية: الدحدوح يغادر إلى مصر لتلقي العلاج

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وسائل إعلام مصرية، إن مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة، وائل الدحدوح، وصل إلى مصر عبر معبر رفح، لتلقي العلاج، بسبب إصابة تعرض لها إثر قصف إسرائيلي في القطاع.
وأصيب الدحدوح بجراح؛ إثر قصف نفذته طائرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في خانيونس، جنوب قطاع غزة، خلال تغطيته للعدوان.
وكان الدحدوح في مهمة صحفية، تغطي المجرزة التي نفذتها طائرات الاحتلال في مدرسة حيفا شرق خانيونس، حينما تعرض لقصف مع طاقم القناة، من طائرة مسيرة كانت تحلق في المكان.
من جهة أخرى، استشهد مصور الجزيرة، سامر أبو دقة إثر إصابته داخل مدرسة فرحانة المحاصرة شرق خانيونس، في أثناء تغطيته قصف الاحتلال للمنطقة، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف من انتشاله. ما أدى إلى استشهاده لاحقا متأثرا بجراحه.
وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أدت غارة إسرائيلية إلى استشهاد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح، بينهم زوجته وابنته.
والشهر الجاري، استشهد الصحفي في قناة الجزيرة حمزة الدحدوح، نجل وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تقله غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت قناة "الجزيرة" إن الدحدوح استشهد برفقة الصحفي الآخر مصطفى ثريا في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية للمركبة.
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