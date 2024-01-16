مواقع مصرية: الدحدوح يغادر إلى مصر لتلقي العلاج

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت وسائل إعلام مصرية، إن مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة، وائل الدحدوح، وصل إلى مصر عبر معبر رفح، لتلقي العلاج، بسبب إصابة تعرض لها إثر قصف إسرائيلي في القطاع.

وأصيب الدحدوح بجراح؛ إثر قصف نفذته طائرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في خانيونس، جنوب قطاع غزة، خلال تغطيته للعدوان.

وكان الدحدوح في مهمة صحفية، تغطي المجرزة التي نفذتها طائرات الاحتلال في مدرسة حيفا شرق خانيونس، حينما تعرض لقصف مع طاقم القناة، من طائرة مسيرة كانت تحلق في المكان.



من جهة أخرى، استشهد مصور الجزيرة، سامر أبو دقة إثر إصابته داخل مدرسة فرحانة المحاصرة شرق خانيونس، في أثناء تغطيته قصف الاحتلال للمنطقة، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف من انتشاله. ما أدى إلى استشهاده لاحقا متأثرا بجراحه.

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أدت غارة إسرائيلية إلى استشهاد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح، بينهم زوجته وابنته.



والشهر الجاري، استشهد الصحفي في قناة الجزيرة حمزة الدحدوح، نجل وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تقله غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت قناة "الجزيرة" إن الدحدوح استشهد برفقة الصحفي الآخر مصطفى ثريا في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية للمركبة.