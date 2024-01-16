تعاون مشترك بين البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز لتنفيذ برنامج

MENAFN - Khaberni) خبرني - وقّع البنك الأردني الكويتي ومؤسّسة إنجاز اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ برنامج "اسأل الخبير المالي والبنكي" في 10 جامعات أردنية منتشرة في مختلف مناطق المملكة. وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس قطاع المساندة والعمليات في البنك الأردني الكويتي السيد داود عيسى، والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز السيدة ديمة البيبي، إلى إرشاد طلبة الجامعات مهنياً وتحفيزهم على إعداد خططهم المستقبلية حول المهن والوظائف التي يوفرها القطاع المالي والبنكي، وذلك من خلال ربط الشباب مع خبراء في مجالات متخصصة في هذا القطاع، بحضور رئيس قطاع تنمية الأعمال في البنك السيد زهدي الجيوسي ومدير إدارة التعليم في مؤسسة إنجاز السيد طارق الحياري، بالإضافة لحضور فريق عملمشترك من البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز.



ويتضمن البرنامج جلسات حوارية تفاعلية بين الطلبة ومجموعة من أصحاب الخبرة في البنك الأردني الكويتي لتعريف الشباب بفرص العمل الجديدة التي يتضمنها هذا القطاع، والإجابة على استفساراتهم، كما يشارك هؤلاء الخبراء قصص نجاحهم ومراحل تطورهم الوظيفي مع الطلبة، مما يسهم في توعيتهم مهنيًا ويصقل مهاراتهم، ويساعدهم في اختياراتهم المستقبلية بما يتوافق مع قدراتهم ومؤهلاتهم ورغباتهم.

وفي تعليق له على هذا التعاون، قال السيد داود عيسى إن "البنك الأردني الكويتي يحرص على دعم الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لدخول سوق العمل، ونحن واثقون أن برنامج "اسأل الخبير المالي والبنكي" سيساهم في تحقيق هذا الهدف، من خلال تعريف الطلبة بفرص العمل الجديدة التي يتضمنها القطاع المالي والبنكي، وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، بالإضافة إلى تدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة وبما يؤهلهم لدخول سوق العمل".

كما أشاد السيد داود بالجهود المبذولة من قبل مؤسسة إنجاز في تطوير التعليم وتمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، وشدد على أهمية دور القطاع الخاص وشراكته مع مؤسسات المجتمع المحلي في التنمية المستدامة ودعم قطاع التعليم، كما أكد على أن شراكة البنك الأردني الكويتي مع مؤسسة إنجاز جاءت إيماناً منه بالدور الهام والفاعل الذي يلعبه الشباب في تنمية وتطوير المجتمع، وضرورة تزويدهم بكل الإمكانات والمهارات اللازمة لتطوير قدراتهم وتأهيلهم للانخراط بسوق العمل، وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة لإفساح المجال لهم لإطلاق قدراتهم العملية والمعرفية.

ومن جانبها أعربت ديمة البيبي عن اعتزازها باستمرار التعاون والشّراكة مع البنك الأردني الكويتي كأحد أعضاء مجلس إدارة مؤسّسة إنجاز، مضيفةً: "نؤمن في إنجاز أن تزويد الشباب بالمعرفة والخبرات المالية اللازمة والاستفادة منها أمر بالغ الأهمية، وتعريفهم بأهم الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع المالي والبنكي وما يشهده هذا القطاع من تطور تكنولوجي وعلمي متسارع، وهذا ما يهدف البرنامج إلى تحقيقه من خلال الجلسات الحوارية والتفاعلية التي تغطي عشرة جامعات بمختلف أنحاء المملكة"

وأكدت البيبي، على أهمية العمل التشاركي مع مختلف القطاعات لإنجاح البرامج والفعاليات التي تنفذها المؤسسة، إذ تؤمن "إنجاز" بأن تمكين الشباب والشابات وإعدادهم لسوق العمل يعد مسؤولية مشتركة بين القطاعات والجهات الفاعلة في المجتمع.