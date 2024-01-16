هديل الديري تحصل على المركز الأول في مسابقة البحث العلمي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حصلت المهندسة هديل زياد الديري على المركز الأول في مسابقة البحث العلمي التي ينظمها مركز دراسات الشرق الأوسط بالشراكة مع عدد من الجامعات الأردنية.
حيث شارك في المسابقة (٤١٦) باحث وباحثة من مختلف الجامعات الأردنية، وشاركت الباحثة هديل الديري، صاحبة المركز الأول، ببحثها المعنون "التحقيق في مساهمة إمكانات جامعي النفايات (النباشين) في إدارة النفايات الصلبة في الاردن وتعزيز فرص عمل جديدة للشباب الأردني".
حيث جرى تكريم الباحثة المهندسة هديل الديري في الجامعة الأردنية بحضور رئيس الجامعة معالي الدكتور نذير عبيدات.
ألف مبارك مع أمنيات التوفيق والنجاح.
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