هديل الديري تحصل على المركز الأول في مسابقة البحث العلمي

MENAFN - Khaberni) خبرني - حصلت المهندسة هديل زياد الديري على المركز الأول في مسابقة البحث العلمي التي ينظمها مركز دراسات الشرق الأوسط بالشراكة مع عدد من الجامعات الأردنية.

حيث شارك في المسابقة (٤١٦) باحث وباحثة من مختلف الجامعات الأردنية، وشاركت الباحثة هديل الديري، صاحبة المركز الأول، ببحثها المعنون "التحقيق في مساهمة إمكانات جامعي النفايات (النباشين) في إدارة النفايات الصلبة في الاردن وتعزيز فرص عمل جديدة للشباب الأردني".

حيث جرى تكريم الباحثة المهندسة هديل الديري في الجامعة الأردنية بحضور رئيس الجامعة معالي الدكتور نذير عبيدات.

ألف مبارك مع أمنيات التوفيق والنجاح.