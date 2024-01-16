22 إصابة إثر حريق مكتب بمجمع تجاري بالرمثا -فيديو

22 إصابة إثر حريق مكتب بمجمع تجاري بالرمثا -فيديو
التاريخ
1/16/2024 9:24:04 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال مدير مستشفى الرمثا، الثلاثاء، إن كوادر الدفاع المدني أسعفت 22 حالة إلى المستشفى نتيجة حريق وقع في مجمع تجاري.
وأضاف المدير في تصريح أن جميع المصابين حالتهم حسنة.
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