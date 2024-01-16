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22 إصابة إثر حريق مكتب بمجمع تجاري بالرمثا -فيديو

1/16/2024 9:24:04 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال مدير مستشفى الرمثا، الثلاثاء، إن كوادر الدفاع المدني أسعفت 22 حالة إلى المستشفى نتيجة حريق وقع في مجمع تجاري.

وأضاف المدير في تصريح أن جميع المصابين حالتهم حسنة.

وتاليا الفيديو عبر موقعنا:


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