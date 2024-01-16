البطاينة: لا ثوابت وطنية إلا الوطن والمواطن والملك والقوات المسلح

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة أهمية الإعتماد على الذات وحل مشاكلنا الاقتصادية، وهذا لن يكون إلا من خلال أحزاب سياسية برامجية تتنافس على البرامج للوصول الى السلطة مشددا أن المعارضة تكون للحكومات وليس للدولة فالدولة شيء مقدس.

وأضاف خلال لقائه طلبة كلية الحصن الجامعية في ندوة حوارية بعنوان "أهمية العملية الحزبية وتأثيرها على الصعيدين الوطني والإقليمي في ظل الأحداث الجارية" أن الأردن لم يساوم على فلسطين ودفع ثمنًا لذلك فقلَّت خياراته الاستراتيجية مشددًا أهمية الأحزاب السياسية من أجل أردن قوي معتمد على الذات.

وخاطب البطاينة الشباب وحفزهم على المشاركة بالأحزاب دون أي خوف أو تردد فجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ضمن المشاركة في الأحزاب كما أن قانون الأحزاب السياسية رقم ٧ لسنة

2022 جرّم التعرض للأحزاب، كما صدر نظام ممارسة العمل الحزبي في مؤسسات التعليم والتي تعكس إرادة الدولة الجادة بإتاحة الفرصة للجميع الإنضمام الى الأحزاب وخصوصًا الشباب.

وأضاف أن المستفيد الأكبر من مشروع الإصلاح السياسي الأردني وبوابته الأحزاب هم الشباب، مرشدًا لهم اختيار أحزاب وطنية بوصلتها داخل الأردن، وأن يكونوا مؤثرين وأصحاب كلمة وليس مجرد أرقام.

وأشار بهذا الصدد أن حزب إرادة مكَّن الشباب في هياكله التنظيمية وتبوأ الشباب مواقع متقدمة في المجلس الوطني والمركزي والامانة العامة للحزب، ولم يقتصر ذلك على الشباب إنما مكَّن أيضا المرأة واحتلت مواقع قيادية في مختلف مفاصل الحزب.



وبين أن حزب إرادة حزب ديمقراطي تشاركي برامجي يعمل على إصدار برنامج متكامل للحزب يقدمه للناس والذي يعمل على إعداده 15 لجنة قطاعية يشكل يعكس مبادئ الحزب وأضاف أنه لا ثوابت بهذا البلد إلا الوطن والمواطن والملك و القوات المسلحة وباقي ما تبقى فهو قابل للمراجعة والتغيير والتبديل على طريق رفعة الأردن ومنعته .

وأكد عميد كلية الحصن الدكتور بشار عماري في بداية اللقاء أهمية مثل هذه اللقاءات التي تنشر الوعي في صفوف الشباب بأهمية المشاركة بالأحزاب.

وجرى حوار موسع مع الطلبة حول مختلف القضايا الوطنية، وخصوصاً المشاركة في الأحزاب وأهمية دور الشباب في مشروع الإصلاح السياسي.