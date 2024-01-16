زين علامة فارقة في المسؤولية الاجتماعية

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تلتزم شركة زين الأردن ومنذ نشأتها بدعم المجتمع المحلي وتطوير كافة القِطاعات التنموية عبر إطلاق المُبادرات وتبنّي البرامج وعقد الاتفاقيات التي تُعنى بخدمة كافة فئات المجتمع وتحقيق نهضته ودعم الفئات الأقل حظاً.

واختتمت شركة زين العام 2023 لتبدأ العام الجديد 2024 باستمرارها في أداء دورها الوطني والإنساني، حيث

لبّت نداء الأهل في غزة في إطار الموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية والإنسانية والواجب الوطني والقومي للشركة، لدعم صمود الأشقاء جرّاء العدوان الغاشم الذي يتعرضون له؛ حيث أطلقت الشركة سلسلة من الحملات والمُبادرات اشتملت على تقديم تبرّع نقدي بقيمة 100,000 دينار أردني، بالإضافة إلى 17,700 دينار أردني قدمها موظفو الشركة، كما أطلقت زين حملة لجمع التبرعات النقدية من الراغبين بالتبرع عبر خطوط الأفراد بمختلف اشتراكاتها، بهدف إتاحة وسيلة مناسبة لمشتركيها الراغبين بالمساهمة في نصرة الأهل في غزة، حيث قدّم مشتركو زين من خلال هذه الحملة 9,024 دينار أردني، لإغاثة الأهل في قطاع غزة وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الفلسطينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، كما بدأت الشركة حملتها لفصل الشتاء هذا العام- والتي تواظب عليها سنوياً- بإغاثة الأهل في قطاع غزّة، من خلال تقديم شاحنة محمّلة بالأغطية الشتوية (البطانيات) ليتم إيصالها إلى غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وللبقاء على تواصل دائم مع الأهل في فلسطين؛ قدّمت شركة زين الأردن لكافة مشتركيها من أصحاب خطوط الفواتير الأفراد والشركات وأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً 1000 دقيقة اتصال مجانية للاتصال مع شبكة جوال فلسطين، كما قامت زين وفي بادرة رمزية ومعنوية بتغيير اسم شبكتها لتظهر على هواتف مشتركيها باسم GAZA ليكون عنوان شبكتها هو عنوان الفخر والصمود حسبما أعلنت الشركة في منشورها للإعلان عن هذا التغيير، كما نظّمت الشركة وقفات تضامنية لموظفيها أمام مبناها الرئيسي في شارع الملك عبدالله الثاني لدعم صمود أهل غزة، اشتملت على الوقوف دقيقة صمت تحيةً لأرواح الشهداء.

وتجسيداً لمعاني حُب الوطن والفخر بقيادته الهاشمية وجيشه العربي المصطفوي الباسل، وضمن جهودها المتواصلة لخدمة نشامى الوطن في مختلف المواقع، وللتعبير عن الفخر والتقدير لمن نذروا أنفسهم في سبيل رفعة الأردن؛ قدّمت شركة زين الأردن وللعام السابع على التوالي

200,000دينار أردني دعماً لصندوقَي "أُسر الشهداء" و "أفراد القوات المسلحة الأردنية"، حيث انقسم الدعم المُقدّم من زين إلى 150,000 دينار أردني لصندوق أُسر شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، و50,000

دينار أردني لصندوق دعم أفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، كما قامت الشركة وفي ذات السياق بتجديد دعمها للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، لمواصلة مساندة الهيئة في خدمة أبطال الأردن من المصابين العسكريين، إذ تنوّع الدعم ليشمل دعماً نقدياً لتقديم مساعدات مباشرة للمصابين العسكريين من خلال الهيئة، ومِنحاً دراسية جامعية لأبناء المصابين العسكريين، بالإضافة إلى تقديم عروض مميزة لمنتسبي الهيئة على خدمات الاتصالات من زين، وقامت أيضاً بدعم فريق الهيئة المشارِك في بطولة الألعاب الرياضية المخصصة للمصابين العسكريين إنفكتوس

(Invictus Games)، التي استضافتها مدينة دوسلدورف الألمانية في شهر أيلول الماضي، حيث شارك في البطولة 16 لاعباً من ضباط وأفراد القوات المسلّحة والأجهزة الأمنية العاملين والمتقاعدين، وحصل الفريق الأردني على 17 ميدالية مختلفة في عدة ألعاب.

واستكمالاً لدورها المحوري في دعم قِطاع التعليم، تدأب شركة زين على دعم هذا القِطاع للمساهمة في تطويره؛ حيث جدّدت شراكتها الاستراتيجية مع متحف الأطفال – الأردن، والتي تجمع الطرفين منذ تأسيس المتحف في العام 2007، لتكون زين راعي الاتصالات الحصري لكافة أنشطة وفعاليات المتحف، وتنظيم الزيارات الدورية لعيادة زين المجانية المتنقلّة للأطفال مع متحف الأطفال المتنقل، لخدمة سكّان القرى والمناطق النائية والأقل حظاً في المملكة، كما استكملت الشركة حملة العودة إلى المدارس والتي تُطلقها سنوياً تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث وزعّت العام الماضي وبالتعاون مع القوات المُسلّحة 3000 حقيبة مدرسية مجهّزة بالقرطاسية على الطلبة في عدد من مدارس المملكة.

وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه لقطاع الرياضة والشباب في المملكة، ولتسهم بالنهوض في المواهب الشابة الأردنية في مختلف الرياضات، وتطوير مهاراتهم للمساهمة في رفع مستوى الحضور والتمثيل الأردني في الساحات الرياضية بمختلف المحافل؛ جدّدت شركة زين الأردن وللعام الثامن على التوالي اتفاقية الرعاية مع اللجنة الأولمبية الأردنية، التي تكون زين بموجبها الراعي الذهبي للجنة، حيث تقدّم من خلالها الدعم للرياضيين الأردنيين المميزين، للمساهمة في تجهيزهم للمنافسة على المستوى الدولي، كما تقدّم زين بموجب هذه الاتفاقية دعماً نقدياً للجنة الأولمبية الأردنية، بالإضافة إلى 15 منحة دراسية للرياضيين المستفيدين من برامج اللجنة الأولمبية الأردنية وبرنامج الإعداد الأولمبي، كما تشتمل على تعاون ما بين الطرفين في مجالات تمكين الشباب والمرأة، والعمل نحو المزيد من الشمولية في البرامج والمبادرات للوصول إلى مختلف الفئات، التي تشمل سيدات المجتمع المحلي والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الفئات المستهدفة، فيما واصلت زين دعم المسيرة الرياضية لأبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية الأردنيين، الذين تحتضنهم منذ أعوام، لتمثيل الأردن في كافة المحافل والبطولات، ولمساعدتهم على تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إذ تضم هذه المجموعة كل من عدّاء زين الكفيف سهيل النشاش، وأبطال رفع الأثقال من ذوي الإعاقة معتز الجنيدي، وثروة الحجّاج، وعمر قرادة، وجميل شبلي، وعبدالكريم خطّاب، وأسماء شكري، ولاعبة كرة الطاولة فاطمة العزّام.

وحرصاً منها على دعم الفئات الأقل حظاً في المجتمع؛ جدّدت شركة زين الأردن اتفاقية الرعاية والدعم التي تجمعها مع مؤسسة نهر الأردن، والتي تقوم بموجبها برعاية مختلف الفعاليات والبرامج المستدامة التي تقوم عليها المؤسسة، ودعم سيدات المجتمع المحلي المستفيدات من برامج المؤسسة، بالإضافة إلى تقديم خدمات وعروض الاتصالات والإنترنت الحصرية.

واستكمالاً لمبادراتها المجتمعية ودعمها للفئات الأقل حظاً؛ وزّعت شركة زين الأردن ضمن مُبادراتها خلال شهر رمضان المبارك 5000 قسيمة شرائية بقيمة إجمالية بلغت 150,000 دينار أردني على الأُسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، كما جددت الشراكة الاستراتيجية المُمتدة التي تجمعها مع "تكية أم علي" لخدمة 20 ألف أسرة مستفيدة من خدماتها، حيث تقوم زين من خلال هذه الشراكة بدعم ورعاية كافة البرامج والحملات الدورية التي تُقيمها تكية أم علي

بهدف تحقيق رؤيتها في الوصول لأردنٍ خالٍ من الجوع.

وواصلت شركة زين الأردن وفي إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية ودعم المجتمع المحلي، تقديم دعمها للعام الـ 24 على التوالي لجمعية قُرى الأطفال الأردنية SOS وذلك عبر التبرّع سنوياً بمبلغ 75,000 دينار أردني، حيث تتبنى الشركة 5 بيوت في قُرى الأطفال في محافظات إربد والعقبة وعمّان، كما تقوم زين بتوفير كافة مستلزمات واحتياجات الأطفال المقيمين في قُرى الأطفال، بالإضافة إلى تنظيم زيارات دورية لعيادة زين المجانية المُتنقلّة للأطفال لتقديم خدماتها الطبية التي تتضمن فحوصات الكشف السريري وصحة الفم والأسنان، إلى جانب الفعاليات الترفيهية وتوزيع الهدايا لأطفال القُرى في المناسبات الدينية والاجتماعية لإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم ورسم البسمة على وجوههم.

كما واصلت زين تقديم دعمها للمجتمع المحلي عبر توفير مقاعد لخدمة الجمهور في المراكز الحدودية، وفي عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وعدد من الجامعات والمدارس الحكومية المنتشرة في محافظات المملكة، ومراكز التدريب المهني والحدائق العامة.

وفي ظل تزايد الطلب والحاجة للمصوّرين المحترفين مع الانتشار الواسع للتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أهمية مجال صناعة الأفلام في توفير فرص العمل وكونه عامل جذب سياحي نظراً للمواقع المميزة والفريدة التي يحتضنها الأردن، واصلت زين دعمها لقطاع الثقافة والفن ومجال صناعة الأفلام في المملكة، والمساهمة في تنميته، حيث جدّدت وللعام السادس على التوالي شراكتها الاستراتيجية مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، لتواصل زين دعمها لمراكز الأفلام الستة التابعة للهيئة والمختصة بصناعة الأفلام، في الزرقاء والسلط وإربد والعقبة، ووادي رم والمفرق، وذلك لغايات تطويرها وتشغيلها وإقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل حول ماهية صناعة الأفلام باستخدام كاميرات الهاتف المحمول، حيث نظّمت الهيئة بالشراكة مع زين حتى الآن 235 ورشة تدريبية في مجال فن وصناعة الأفلام للفئات العمرية المختلفة، شارك فيها حوالي 3500 شخص، احترف الكثير منهم العمل في مجال صناعة الأفلام وانخرطوا في سوق العمل.

وإسهاماً منها في وضع الأردن بمصاف الدول المتقدمة في مجال صناعة الأفلام والانتقال به إلى العالمية، وأن تكون المملكة مركزاً عالمياً لصناعة الأفلام ووجهة تصويرية عالمية؛ واصلت زين وللعام الرابع على التوالي تقديم دعمها كشريك استراتيجي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي- أول فيلم، انطلاقاً من حرصها على دعم وتطوير المواهب المحلية الناشئة التي تمتلك القدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، ودعم وتنمية قطاع الأفلام ليصبح قادراً على تحصيل الإيرادات عبر صناعة الأفلام، وخلق فُرص العمل للشباب الأردني.

والتزاماً منها بالمساهمة في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، واستكمالاً للدعم الذي قدّمته الشركة في العام 2014 كأول شركة اتصالات في الأردن لخط الطوارئ (114) للصُم، قدّمت زين دعمها لتطبيق مكالمات خط طوارئ للأشخاص الصم (114) عبر الهواتف الذكية، الذي أطلقته مديرية الأمن العام، لخدمة ما يقارب الـ 50,000

من الأشخاص الصُم وضِعاف السمع، حيث دعمت الشركة خلال عام 2014 الاتصال المرئي بلغة الإشارة على رقم الطوارئ المجاني 114، الذي جاء نتاجاً لشراكة مثمرة ما بين زين والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام، والذي فاز بالمرتبة الأولى في برنامج Zero project on Inclusive Education ICT.