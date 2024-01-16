طلبة (آداب وتربوية الشرق الأوسط) أمام تجارب عملية في أنظمة إدارة

MENAFN - Khaberni) خبرني– وفّرت جامعة الشرق الأوسط لطلبة قسم تكنولوجيا التعليم فرصة الاطلاع على أدوات أنظمة إدارة التعلم وتطبيقاتها، خلال ورشة عمل قدمها ممثلة شركةEMPHNET سارة علي؛ لتمكينهم من إنشاء مسارات تعليمية مخصصة بالاعتماد على الخوارزميات التكيفية المبنية على تفضيلات المتعلمين وأداءهم، ما يُحسن من تجربتهم ويضمن لهم الحصول على معرفة عميقة.





وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم تكنولوجيا التعليم الدكتور أحمد طبية إن مثل هذه الأنظمة تعمل على توفير مستودع مركزي للمحتوى التعليمي أو التدريبي، يضمن سهولة وصول المتعلمين إلى مجموعة متنوعة من المواد، بما في ذلك المستندات، ومقاطع الفيديو، والاختبارات، والوحدات التفاعلية.





بدورها، أوضحت مُدرّسة المساق الدكتورة منال الطوالبه أنها توفر أدوات قوية لتتبع تقدم المتعلمين في الوقت الفعلي، من خلال مراقبة معدلات الإنجاز، وتقييم الأداء في الاختبارات، وتحديد المجالات التي قد تحتاج إلى دعم إضافي، إلى جانب تصميم أساليب تدريس تعالج التحديات المحددة التي يواجهها الدارسون.