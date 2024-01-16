طلبة الشرق الأوسط يتفاعلون مع مهندسة تصميم داخلي حول طرق توظيف

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
– تفاعل نحو 100 طالب وطالبة من كلية العمارة والتصميم في جامعة الشرق الأوسط مع ممثلة مكتب QR design & architecture المهندسة رانيا القدومي، حول طرق توظيف المواد الخام والإنارة، من خلال ما يعرف بلوحة الـ"Mood board".
وفي هذا الصدد، قالت المهندسة القدومي في المحاضرة التي أشرف عليها أعضاء هيئة تدريس في قسم التصميم الداخلي: الدكتورة سماح الدويك، والمهندسة صفاء البسط، والمهندس عبد الله العمري، إن هذه اللوحة تعد بمثابة نقطة محورية لمناقشات التصميم، فهي تسمح لأصحاب المصلحة بفهم جوهر المساحة الداخلية المقترحة، من خلال الجمع بين العينات المادية للمواد، والتشطيبات، وعناصر الإضاءة، ما يجعلها تمثيلًا ملموسًا ومرئيًا لمفهوم التصميم.
وأوضحت أن هناك منهجيات لاختيار المواد تبدأ بتكامل التجربة الحسية فدمج العينات المادية للمواد يسمح للمصممين بأخذ الصفات اللمسية للأسطح بعين الاعتبار، إلى جانب ضمان التماسك البصري والانسجام بين المواد المحددة.
وأشارت إلى أن لوحة الـ"Mood board"، تُسهّل اختيار عناصر الإضاءة الموجهة، ما يضمن إضاءة المناطق الوظيفية جيدًا لتحقيق الأداء الأمثل، والتحكم في الحالة المزاجية، وإدراك المساحة، وتقييم مدى توافقها الجمالي مع المفهوم الداخلي العام.
هذا وجرى تكريم المهندسة القدومي من قبل عميد الكلية الدكتور أيمن عواد في نهاية الورشة.
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