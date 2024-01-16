طلبة الشرق الأوسط يتفاعلون مع مهندسة تصميم داخلي حول طرق توظيف

MENAFN - Khaberni) خبرني– تفاعل نحو 100 طالب وطالبة من كلية العمارة والتصميم في جامعة الشرق الأوسط مع ممثلة مكتب QR design & architecture المهندسة رانيا القدومي، حول طرق توظيف المواد الخام والإنارة، من خلال ما يعرف بلوحة الـ"Mood board".

وفي هذا الصدد، قالت المهندسة القدومي في المحاضرة التي أشرف عليها أعضاء هيئة تدريس في قسم التصميم الداخلي: الدكتورة سماح الدويك، والمهندسة صفاء البسط، والمهندس عبد الله العمري، إن هذه اللوحة تعد بمثابة نقطة محورية لمناقشات التصميم، فهي تسمح لأصحاب المصلحة بفهم جوهر المساحة الداخلية المقترحة، من خلال الجمع بين العينات المادية للمواد، والتشطيبات، وعناصر الإضاءة، ما يجعلها تمثيلًا ملموسًا ومرئيًا لمفهوم التصميم.

وأوضحت أن هناك منهجيات لاختيار المواد تبدأ بتكامل التجربة الحسية فدمج العينات المادية للمواد يسمح للمصممين بأخذ الصفات اللمسية للأسطح بعين الاعتبار، إلى جانب ضمان التماسك البصري والانسجام بين المواد المحددة.

وأشارت إلى أن لوحة الـ"Mood board"، تُسهّل اختيار عناصر الإضاءة الموجهة، ما يضمن إضاءة المناطق الوظيفية جيدًا لتحقيق الأداء الأمثل، والتحكم في الحالة المزاجية، وإدراك المساحة، وتقييم مدى توافقها الجمالي مع المفهوم الداخلي العام.

هذا وجرى تكريم المهندسة القدومي من قبل عميد الكلية الدكتور أيمن عواد في نهاية الورشة.