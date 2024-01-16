الشرق الأوسط إلى قطر بعد فوزها بالمركز الأول في بطولة المناظرات

MENAFN - Khaberni) خبرني – فاز فريق مناظرات جامعة الشرق الأوسط بالمركز الأول في بطولة المناظرات الجامعية بنسختها الثالثة، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والمقامة على مدار 4 أيام في جامعة الحسين التقنية، لينضم بذلك إلى أكثر من 100 فريق يمثلون 55 دولة في أكبر بطولة جامعيّة دولية للمناظرات باللّغة العربية في دولة قطر الشقيقة.

أداء الفريق كان الأبرز من بين 28 جامعة وكلية جامعية، وأظهر مهارات استثنائية في آليات تحليل القضايا المعقدة، والتفكير النقدي، وبناء الحجج المنطقية، خاصةً خلال المنافسة الأخيرة مع فريق كليّة لومينوس الجامعيّة التقنيّة.

وتألف فريق الجامعة من 4 طلبة هم: زيد أبو زهرة من كلية الحقوق، وحذافه أبو حسان من كلية الإعلام، وكرمل الماضي من كلية الإعلام، وشهد القعطبي من كلية الإعلام.

وفي هذا الصدد، أعربت رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين عن فخرها بالمستوى الذي قدمه طلبة الجامعة في البطولة التي أدمجت مشاركيها في حلقات نقاشية حول جملة من المواضيع التي تشغل أذهانهم بما في ذلك قضايا المناخ والتلوث البيئي، وحقوق الإنسان، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

بدوره، أوضح عميد شؤون الطلبة الدكتور أيمن الخزاعله بحضور ممثلي العمادة، إن مثل هذه البطولات تلعب دورًا محوريًا في تشكيل وجهات نظر وأولويات جيل الشباب، مضيفًا أن الخطاب البليغ، والتفكير النقدي، أظهرا الطلبة أفرادًا مُطّلعين، ومسؤولين، ومجهزين لمواجهة تحديات عالمٍ دائم التطور.

هذا وشهدت البطولة حضور المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر الدكتورة حياة المعرفي، ومديرة قسم التعليم الأستاذة عائشة النصف، والمحكّمة، المدرّبة السيّدة نادية درويش.