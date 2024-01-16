الشرق الأوسط إلى قطر بعد فوزها بالمركز الأول في بطولة المناظرات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – فاز فريق مناظرات جامعة الشرق الأوسط بالمركز الأول في بطولة المناظرات الجامعية بنسختها الثالثة، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والمقامة على مدار 4 أيام في جامعة الحسين التقنية، لينضم بذلك إلى أكثر من 100 فريق يمثلون 55 دولة في أكبر بطولة جامعيّة دولية للمناظرات باللّغة العربية في دولة قطر الشقيقة.
أداء الفريق كان الأبرز من بين 28 جامعة وكلية جامعية، وأظهر مهارات استثنائية في آليات تحليل القضايا المعقدة، والتفكير النقدي، وبناء الحجج المنطقية، خاصةً خلال المنافسة الأخيرة مع فريق كليّة لومينوس الجامعيّة التقنيّة.
وتألف فريق الجامعة من 4 طلبة هم: زيد أبو زهرة من كلية الحقوق، وحذافه أبو حسان من كلية الإعلام، وكرمل الماضي من كلية الإعلام، وشهد القعطبي من كلية الإعلام.
وفي هذا الصدد، أعربت رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين عن فخرها بالمستوى الذي قدمه طلبة الجامعة في البطولة التي أدمجت مشاركيها في حلقات نقاشية حول جملة من المواضيع التي تشغل أذهانهم بما في ذلك قضايا المناخ والتلوث البيئي، وحقوق الإنسان، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
بدوره، أوضح عميد شؤون الطلبة الدكتور أيمن الخزاعله بحضور ممثلي العمادة، إن مثل هذه البطولات تلعب دورًا محوريًا في تشكيل وجهات نظر وأولويات جيل الشباب، مضيفًا أن الخطاب البليغ، والتفكير النقدي، أظهرا الطلبة أفرادًا مُطّلعين، ومسؤولين، ومجهزين لمواجهة تحديات عالمٍ دائم التطور.
هذا وشهدت البطولة حضور المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر الدكتورة حياة المعرفي، ومديرة قسم التعليم الأستاذة عائشة النصف، والمحكّمة، المدرّبة السيّدة نادية درويش.
MENAFN16012024000151011027ID1107727604
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.