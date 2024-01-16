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عمان الاهلية تتأهل للبطولة الدولية للمناظرات في قطر

1/16/2024 9:24:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تمكن فريق جامعة عمان الأهلية للمناظرات من الفوز بالمركز الرابع في البطولة الوطنية الثالثة للمناظرات، والتي نظمتها جامعة الحسين التقنية بالتعاون مع مؤسسة المناظرات والفكر خلال الفترة 11- 13 / 1 / 2024، بمشاركة 28 جامعة، فيما أقيم الحفل الختامي مساء يوم الاثنين الموافق 15-1-2024 بحضور الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة، وعميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى العطيات.

حيث مثل فريق الجامعة في البطولة كلاً من الطالب أحمد الجديد، الطالبة بتول مريش والطالب أنس عكاوي من كلية الآداب والعلوم، والطالب أكثم عربيات من كلية الحقوق، تحت إشراف الدكتور إيهاب ريّان من كلية الحقوق.

وبهذا الفوز، تأهل فريق الجامعة للبطولة الدولية لمناظرات الجامعات باللغة العربية، والتي ينظمها مركز مناظرات قطر خلال شهر أيار من العام الحالي في العاصمة القطرية الدوحة، بينما حصلت الطالبة بتول مريش على جائزة أفضل عشر متحدثين على مستوى المملكة.

وتقدّم الأستاذ الدكتور ساري حمدان بالتهنئة للطلبة المشاركين متمنياً لهم السداد والتوفيق خلال مشاركتهم في البطولة الدولية، كما أكد على أن هذا الفوز يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه الجامعة في مجال المناظرات عبر حرص الجامعة على توفير البيئة الداعمة لتنمية مهارات الطلاب والاستثمار في مواهبهم.

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